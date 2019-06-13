Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Київський патріархат був, є і буде, стверджує почесний патріарх Православної церкви України Філарет і скликає собор для його збереження. Українська православна церква Київського патріархату фактично проіснувала 16 років. Під час Об’єднавчого собору торік у грудні наявні на той час в Україні православні церковні організації Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква та деякі представники Московського патріархату створили єдину помісну церкву - Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. І саме ця церква отримала томос про автокефалію. Дивіться фактчек DW: