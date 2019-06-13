 Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2019

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Політика й суспільство

Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?

Ukrainische orthodoxe Kirche feiert Weihnachten und die Unabhängigkeit von Moskau (picture-alliance/D. Herculano)

Філарет запевняє: УПЦ Київського патріархату не припиняла свого існування

Київський патріархат був, є і буде, стверджує почесний патріарх Православної церкви України Філарет і скликає собор для його збереження. Українська православна церква Київського патріархату фактично проіснувала 16 років. Під час Об’єднавчого собору торік у грудні наявні на той час в Україні православні церковні організації Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква та деякі представники Московського патріархату створили єдину помісну церкву - Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. І саме ця церква отримала томос про автокефалію. Дивіться фактчек DW:

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Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео)

Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян. (17.05.2019)  

Філарет: "Цей томос ми не приймаємо"

Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що не знав змісту томоса про автокефалію української церкви і не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП. (11.06.2019)  

Релігієзнавець: Амбіції Філарета можуть зашкодити православ'ю

Як трактувати останні заяви почесного Патріарха ПЦУ Філарета про чинність УПЦ КП, і чи постало українське православ'я перед новим розколом? Про це DW розпитала львівського релігієзнавця Тараса Антошевського. (13.05.2019)  

Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі "громадянською" (відео)

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського. (05.06.2019)  

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Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?

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Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що не знав змісту томоса про автокефалію української церкви і не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП.

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