Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?
Київський патріархат був, є і буде, стверджує почесний патріарх Православної церкви України Філарет і скликає собор для його збереження. Українська православна церква Київського патріархату фактично проіснувала 16 років. Під час Об’єднавчого собору торік у грудні наявні на той час в Україні православні церковні організації Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква та деякі представники Московського патріархату створили єдину помісну церкву - Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. І саме ця церква отримала томос про автокефалію. Дивіться фактчек DW:
Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян. (17.05.2019)
Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що не знав змісту томоса про автокефалію української церкви і не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП. (11.06.2019)
Як трактувати останні заяви почесного Патріарха ПЦУ Філарета про чинність УПЦ КП, і чи постало українське православ'я перед новим розколом? Про це DW розпитала львівського релігієзнавця Тараса Антошевського. (13.05.2019)
Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського. (05.06.2019)