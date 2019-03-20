Політика й суспільство

Чи справді за Порошенка створено нову армію? (відео)

Петро Порошенко переконаний, що в Україні за його президентства не просто оновлено, а навіть створено нову армію. Чи дійсно це так - фактчек DW.

За останні п’ять років Збройні сили України зміцніли і оновили склад

Україні за останні роки вдалося створити нову армію, запевняє Петро Порошенко. За два тижні до виборів президент розповів про свої досягнення в інтерв’ю українським журналістам. DW перевірила, чи справді в Україні постала нова армія?

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