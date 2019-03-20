 Чи справді за Порошенка створено нову армію? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.03.2019

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Політика й суспільство

Чи справді за Порошенка створено нову армію? (відео)

Петро Порошенко переконаний, що в Україні за його президентства не просто оновлено, а навіть створено нову армію. Чи дійсно це так - фактчек DW.

За останні п’ять років Збройні сили України зміцніли і оновили склад

За останні п’ять років Збройні сили України зміцніли і оновили склад

Україні за останні роки вдалося створити нову армію, запевняє Петро Порошенко. За два тижні до виборів президент розповів про свої досягнення в інтерв’ю українським журналістам. DW перевірила, чи справді в Україні постала нова армія? 

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Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео)

Вже з 2019 року зарплата солдатів Збройних сил України може зрости до 10 тисяч гривень. Скільки нині заробляють українські військові та які надбавки отримують за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW. (20.09.2018)  

Фоторепортаж: Чи відчутна військова реформа на Донбасі?

Керівництво Збройних сил України регулярно звітує про реформи і наближення до стандартів НАТО. А чи є тим часом якісь практичні зрушення у житті українських контрактників у зоні бойових дій? Фоторепортаж DW з Донбасу. (23.10.2017)  

Військова реформа в Україні: контрактник - це ще не професіонал

Український уряд називає стандарти НАТО орієнтирами для Збройних сил України. Зокрема це стосується й кадрової політики. Які зміни відбуваються в українській армії? (23.10.2017)  

Чому з бойовим досвідом Україна лише на 29 місці в рейтингу армій світу? (відео)

Україна посіла 29 місце у цьогорічному міжнародному рейтингу армій світу Global Firepower. Це значно гірше, ніж до війни на Донбасі. Чому, попри бойовий досвід та реформування Збройних сил, показник погіршився? (20.04.2018)  

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