Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?
Поки що електрокари - аутсайдери. Нині їх налічується лише близько 5 з половиною мільйонів у світі. Це майже ніщо у порівнянні з традиційними автівками на бензині та дизелі - їх майже півтора мільярда. Влада у низці країн світу нині намагається заохочувати громадян пересідати на електромобілі. Попереду усіх - Норвегія. Водіїв електрокарів винагороджують різними преміями або дотаціями, приміром, їм пропонують податкові пільги або безкоштовне паркування. Та чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Дивіться у фактчеку DW:
Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто. (12.07.2019)
Після відмови від двигунів внутрішнього згоряння та переходу на електромобілі у Німеччині до 2030 року може бути скорочено близько 125 тисяч робочих місць, прогнозують експерти. (29.09.2019)