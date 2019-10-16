 Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.10.2019

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Економіка

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?

Elektroautos (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

Електромобілі - також екологічні "грішники"?

Поки що електрокари - аутсайдери. Нині їх налічується лише близько 5 з половиною мільйонів у світі. Це майже ніщо у порівнянні з традиційними автівками на бензині та дизелі - їх майже півтора мільярда. Влада у низці країн світу нині намагається заохочувати громадян пересідати на електромобілі. Попереду усіх - Норвегія. Водіїв електрокарів винагороджують різними преміями або дотаціями, приміром, їм пропонують податкові пільги або безкоштовне паркування. Та чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Дивіться у фактчеку DW:

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Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?

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Докладно

Elektroautos (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? (відео)

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