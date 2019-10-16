Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Поки що електрокари - аутсайдери. Нині їх налічується лише близько 5 з половиною мільйонів у світі. Це майже ніщо у порівнянні з традиційними автівками на бензині та дизелі - їх майже півтора мільярда. Влада у низці країн світу нині намагається заохочувати громадян пересідати на електромобілі. Попереду усіх - Норвегія. Водіїв електрокарів винагороджують різними преміями або дотаціями, приміром, їм пропонують податкові пільги або безкоштовне паркування. Та чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Дивіться у фактчеку DW: