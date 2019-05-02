Політика й суспільство

Чи справді дешевший газ - досягнення Гройсмана? Фактчек DW (відео)

Дешевший газ для населення з травня цього року прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає своєю перемогою над "Нафтогазом". DW перевірила, чи дійсно це так і чи не є це популізмом перед парламентськими виборами.

Газ для українців став дешевшим - завдяки чому?

Довгі чвари між прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим щодо ціни на газ для населення закінчились мировою. Очільник уряду заявив, що з 1 травня блакитне паливо для населення стає дешевшим, адже НАК "Нафтогаз України" його почув і зменшить на 300 гривень ціну за 1000 кубів. Та чи справді саме прем’єр домігся зниження ціни на газ?



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