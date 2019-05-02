Чи справді дешевший газ - досягнення Гройсмана? Фактчек DW (відео)

Дешевший газ для населення з травня цього року прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає своєю перемогою над "Нафтогазом". DW перевірила, чи дійсно це так і чи не є це популізмом перед парламентськими виборами.
Довгі чвари між прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим щодо ціни на газ для населення закінчились мировою. Очільник уряду заявив, що з 1 травня блакитне паливо для населення стає дешевшим, адже НАК "Нафтогаз України" його почув і зменшить на 300 гривень ціну за 1000 кубів. Та чи справді саме прем’єр домігся зниження ціни на газ?
Український прем'єр Володимир Гройсман погрожує голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву відставкою і вимагає знизити ціну на газ. Однак, уряд може зменшити ціну самостійно, запевняють експерти. (19.04.2019)
Пеня за невчасну сплату комунальних послуг складатиме до 0,01 відсотка від суми боргу за кожен день прострочки. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків боргу. (01.05.2019)
Президент Росії Володимир Путін заявив, що без транзиту російського газу через Україну не буде і газопостачання. Він підрахував, що Україна зараз переплачує за газ в два рази. (27.04.2019)