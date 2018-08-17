 Чи справді вужчі дороги безпечніші - фактчек DW (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 21.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Чи справді вужчі дороги безпечніші - фактчек DW (відео)

Аби зменшити смертність у ДТП, Україна будуватиме вужчі дороги. У міністерстві регіонального розвитку України пояснили це європейською практикою. Чи справді в ЄС заради безпеки спеціально проектують вужчі дороги?

Ширина смуг у Німеччині варіюється від 2,75 до 3,5 метрів та залежить від типу дороги, кількості смуг, машинопотоку та типу транспорту

Ширина смуг у Німеччині варіюється від 2,75 до 3,5 метрів та залежить від типу дороги, кількості смуг, машинопотоку та типу транспорту

Вже з 1-го вересня 2018 року почнуть діяти нові Державні будівельні стандарти, які уряд пояснює європейською практикою, коли дороги з меншою шириною смуг спонукають водіїв їхати обережніше та повільніше, що призводить до меншої кількості аварій. Тож з подекуди майже чотирьох метрів смуги на українських дорогах звузять до 2,75-3,5 метрів.

DW.COM

Вужчі - означає безпечніші: як у ЄС і світі зменшують смертність на дорогах

Світова статистика свідчить: широкі дороги провокують більше аварій з фатальними наслідками. Та щоб суттєво змінити ситуацію, самого звуження проїзних смуг недостатньо. (20.08.2018)  

В'їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео)

У Київ через спеку тимчасого заборонено в'їзд вантажівкам удень, щоб вони не псували дороги. У ФРН для фур правила значно жорсткіші. Зокрема, вантажівкам обмежують рух, щоб не заважали спати. Більше - в сюжеті DW. (02.08.2018)  

Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео)

Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"? (18.04.2018)  

Коли і де з'являться платні дороги в Україні? (відео)

Від Львова до польського кордону за 280 гривень. Приблизно стільки може коштувати проїзд першою в Україні платною дорогою. Нею має стати ділянка Львів-Краковець. Де будуть платні дороги і скільки вони коштуватимуть? (12.03.2018)  

Також за темою

Фактчек DW: чи справді вужчі дороги зменшують смертність? (21.08.2018) 21.08.2018

Аби зменшити смертність у ДТП, Україна будуватиме вужчі дороги. У міністерстві регіонального розвитку України пояснили це європейською практикою. Чи справді в ЄС заради безпеки спеціально проектують вужчі дороги?

LKW durchfährt Mautbrücke von Toll Collect.

В'їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео) 02.08.2018

У Київ через спеку тимчасого заборонено в'їзд вантажівкам удень, щоб вони не псували дороги. У ФРН для фур правила значно жорсткіші. Зокрема, вантажівкам обмежують рух, щоб не заважали спати. Більше - в сюжеті DW.