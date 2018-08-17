Чи справді вужчі дороги безпечніші - фактчек DW (відео)

Аби зменшити смертність у ДТП, Україна будуватиме вужчі дороги. У міністерстві регіонального розвитку України пояснили це європейською практикою. Чи справді в ЄС заради безпеки спеціально проектують вужчі дороги?
Ширина смуг у Німеччині варіюється від 2,75 до 3,5 метрів та залежить від типу дороги, кількості смуг, машинопотоку та типу транспорту
Вже з 1-го вересня 2018 року почнуть діяти нові Державні будівельні стандарти, які уряд пояснює європейською практикою, коли дороги з меншою шириною смуг спонукають водіїв їхати обережніше та повільніше, що призводить до меншої кількості аварій. Тож з подекуди майже чотирьох метрів смуги на українських дорогах звузять до 2,75-3,5 метрів.
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