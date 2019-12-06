Чи слід заборонити приватні літаки задля захисту клімату?

Тема захисту клімату на світовій арені набирає дедалі більшої ваги - в різних країнах та містах оголошується "кліматичний надзвичайний стан", політики приділяють цій темі дедалі більшої уваги та набирають на ній політичні бали, регулярно організовуються кліматичні конференції, зокрема, в рамках Організації Об'єднаних Націй. Утім, водночас з проведенням таких заходів, які мають на меті покращити ситуацію з захистом клімату, складається парадоксальна ситуація, яка лише ускладнює ситуацію з кліматом. Адже багато світових лідерів і знаменитостей, яких невпинно запрошують в усі кінці світу для обговорення екологічних проблем, добираються на ці заходи на власних приватних літаках.

Не винятком стала 25-та Всесвітня конференція ООН з проблем зміни клімату (COP25), яка відбувається з 2 до 13 грудня у Мадриді, куди деякі високопоставлені особи прибули на приватних літаках. Аналогічно виглядає ситуація й під час інших конференцій, присвячених екології. Цей парадокс не залишився без уваги тих людей, які борються за охорону довкілля. "Навіть якщо супербагатії переслідують благі цілі, вони не можуть допомогти, продовжуючи забруднювати навколишнє середовище", - написав британський екоактивіст Джордж Монбіо в своїй недавній колонці в The Guardian. А в січні цього року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі нідерландський історик Рутгер Брегман викликав загальний ажіотаж, зазначивши, що 1500 приватних літаків прилетіли до Швейцарії, щоб їхні власники змогли почути промову сера Девіда Аттенборо про те, як ми руйнуємо нашу планету.

На вертольоті над заторами

Але авіаподорожі на особистих літаках - не просто популярний спосіб пересування світової еліти. У перевантажених автомобілями мегаполісах в США, країнах Азії та Південної Америки бізнесмени, які хронічно страждають від нестачі часу, дедалі частіше пересідають на персональний авіатранспорт. У Сан-Паулу ті люди, які можуть собі це дозволити, роками літають на приватних гелікоптерах над заторами, що постійно виникають на вулицях бразильської фінансової столиці. Такий спосіб пересування набуває популярності і у великих містах Індії, Китаю, Індонезії та в Сінгапурі.

У проведеному в США в 2018 році журналом Business Jet Traveler дослідженні, в якому взяли участь більше 1400 осіб з високим рівнем доходу, говориться, що комфорт, приватність і безпека стали ключовими факторами при ухваленні ними рішення літати на приватних літаках. Багато хто робить такий вибір, щоб заощадити час і насолодитися зручностями маленьких аеропортів. Крім того, 77 відсотків респондентів повідомили, що їхній звичайний політ не перевищує відстань у 2400 кілометрів, і лише сім відсотків використовували приватні літаки для міжконтинентальних перельотів.

Згідно зі "Звітом про добробут" за 2019 рік, що був опублікований ріелторською компанією Knight Frank, Північна Америка лідирує за кількістю приватних літаків - їхній парк там перевищує 13 600 машин. На другому місці з великим відставанням - Європа і Росія, де в сукупності налічується 2 879 таких літальних апаратів. Україна також не є винятком - приватні літаки є популярним видом транспорту також серед українських політиків та олігархів.

Більше розкоші, більше емісії СО2

Але подорожі літаком є не найкращою ідеєю з точки зору захисту навколишнього середовища. На пасажира, який летить з Берліна до Нью-Йорка і назад економічним класом, припадає 1,5-2 тонни викидів CO2. У 2016 році середньостатистичний житель Німеччини з урахуванням всіх джерел забруднення був відповідальним за емісію майже 8,9 тонни CO2 на рік - такі дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). У США цей показник становить близько 15 тонн на людину.

Згідно з дослідженням Світового банку, на авіапасажирів, які подорожують першим класом, припадає приблизно втричі більше викидів CO2 в порівнянні з пасажирами економкласу - крісла в першому класі займають більше місця.

Нещодавній аналіз, проведений британським аналітичним центром лівого спрямування Common Wealth, який вивчає польоти в межах Європи, показав, що пасажир, що подорожує на приватному літаку, відповідальний за емісію парникових газів, у 4-15 разів більшу за обсягом, ніж пасажир економ-класу, і в 75- 250 - ніж той, хто подорожує швидкісним потягом. І це лише в тому разі, якщо всі місця в літаку були зайняті. За оцінками Європейської асоціації бізнес-авіації (EBAA), щонайменше 40 відсотків рейсів на приватних літаках - перегінні, коли порожнє повітряне судно перелітає в інші аеропорти для зручності клієнта. Але критики, зокрема і EBAA, наголошують, що навіть якщо викиди CO2 від авіаперельотів до середини століття зростуть втричі, вони складуть лише два відсотки від загальносвітового обсягу емісії. А тому вплив приватних літаків на навколишнє середовище, відповідно, є зовсім незначним.

"Противники боротьби проти зміни клімату часто вказують на ці цифри як на причину нічого не робити", - заявив DW Лео Мюррей, засновник британської компанії A Free Ride, яка підтримує запровадження податку на пасажирів, які часто літають літаками. "Якщо викиди СО2 від приватних літаків - лише мала частка від загального обсягу, то нещодавній аналіз Університету Лунда показав, що люди, які здійснюють такі перельоти, залишають особистий "вуглецевий слід", який в сотні або навіть в тисячі разів перевищує середній", - вказує Мюррей.

Заборонити приватні літаки?

На початку листопада організації A Free Ride і Common Wealth опублікували звіт, в якому пропонується до 2025 року заборонити в Великобританії приватні літаки, що використовують викопне паливо. Такі літаки - вершина "вуглецевої нерівності", йдеться в звіті, що описує екологічні недоліки приватної авіації: "Їхнє постійне використання на тлі загострення кліматичної кризи не може бути виправдано, особливо на тлі соціальних наслідків таких польотів".

Лео Мюррей вірить, що заборона літальних апаратів, що працюють на викопних видах палива, змусить власників приватних літаків інвестувати в альтернативні способи пересування, зокрема в електричну авіацію.

"Літальні апарати з електродвигунами регулярно рекламуються керівниками авіакомпаній і членами урядів як технологічне рішення, яке дозволить мінімізувати збиток навколишньому середовищу від авіаперевезень. І зміни не за горами", - впевнений він. Його компанія пропонує найближчим часом призначити дату припинення використання приватних літаків, що працюють на викопному паливі, щоб допомогти просунути використання електротяги, додає Мюррей.

До середини 2020-х аерокосмічна промисловість зможе виробляти "літаки з новими, повністю електричними двигунами, здатними перевозити невелику кількість пасажирів на відстань до 1000 кілометрів", йдеться в спільному звіті A Free Ride і Common Wealth.

У ньому також стверджується, що Airbus і Siemens зможуть замінити електролітаками повітряні судна, що літають на викопному паливі, у восьми з десяти рейсів в межах Європи, які зараз виконують приватні літаки. Конкуренти - зокрема сервіс таксі Uber і компанія Volocopter в Німеччині - вже планують упродовж наступних кількох років представити власні електричні вертольоти в Дубаї, Шанхаї та Сінгапурі.