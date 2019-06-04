 Чи по кишені українському абітурієнту навчання за кордоном? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.06.2019

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Європа

Чи по кишені українському абітурієнту навчання за кордоном? (відео)

Багато українських абітурієнтів після закінчення школи мріють навчатися за кордоном. Однак здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалася, де і скільки доведеться платити.

Боннський університет

Боннський університет

За підрахунками аналітичного центру CEDOS, лише 8 відсотків від загальної кількості українських абітурієнтів обирають для освіти іншу країну. Найпопулярнішою країною серед українських абітурієнтів залишається Польща. За даними польського Інституту публічних справ, тут навчаються понад 35 тисяч молодих українців. Німеччину обирають переважно студенти, які прагнуть здобути якісну природничу чи технічну освіту. Дивіться, які ще країни обирають українці і у скільки обійдеться навчання:

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Докладно

Боннський університет

Скільки коштує навчання за кордоном? (відео)

Здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалась, скільки доведеться платити.  

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