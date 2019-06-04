Чи по кишені українському абітурієнту навчання за кордоном? (відео)

Багато українських абітурієнтів після закінчення школи мріють навчатися за кордоном. Однак здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалася, де і скільки доведеться платити.
За підрахунками аналітичного центру CEDOS, лише 8 відсотків від загальної кількості українських абітурієнтів обирають для освіти іншу країну. Найпопулярнішою країною серед українських абітурієнтів залишається Польща. За даними польського Інституту публічних справ, тут навчаються понад 35 тисяч молодих українців. Німеччину обирають переважно студенти, які прагнуть здобути якісну природничу чи технічну освіту. Дивіться, які ще країни обирають українці і у скільки обійдеться навчання:
Для абітурієнтів, які планують вступати до німецького вишу, у тому числі з України, підготовчий коледж може стати обов'язковою умовою. (04.04.2019)
Визначилися з університетом і вже пакуєте речі до Німеччини!? Зачекайте, вам треба ще скласти іспити на отримання сертифікату з німецької мови, якщо звичайно не йдеться про англомовну програму. (06.02.2019)