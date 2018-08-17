Чи похитнуться позиції долара, і хто загрожує американській валюті

Якщо стабільність валюти безпосередньо пов'язана з довірою до того, хто її випускає, то становище долара США зараз не з кращих. Президент США Дональд Трамп бореться з Вашингтона з усім іншим світом. У самий розпал торговельної війни з Китаєм він робить випади у бік Росії та Туреччини. Однак ті готові дати відсіч - вони намагаються заподіяти біль США, поставити під сумнів їхню провідну роль як світової держави і розхитати статус долара.

Як все починалося

Переможна хода американської валюти почалася 14 лютого 1945 року на борту важкого крейсера USS Quincy, що став на якір поблизу Суецького каналу. У кают-компанії наспіх спорудили щось на зразок приймальні: кілька різномастих крісел і столиків, на підлозі - східний килим, поруч - зоряно-смугастий прапор. Все це - на тлі сталевих стін потужного бойового корабля. На зустрічі, підсумком якої стало підписання так званого "пакту Квінсі", були присутні лише кілька людей. Згідно з пактом США отримали ексклюзивні права на розвідку і розробку родовищ саудівської нафти, гарантуючи зі свого боку саудитам захист від зовнішньої загрози. Крім того, король Ібн Сауд взяв на себе зобов'язання вести всі майбутні розрахунки нафтових операцій у доларах.

До того часу минуло трохи більше десяти років з моменту скасування у Сполучених Штатах золотого стандарту, і долар знову виявився прив'язаний до корисних копалин: цього разу - до "чорного золота". Надалі все склалося вдало для США: попит на нафту став стрімко зростати, а разом з ним - і попит на американську валюту. Незабаром дедалі більше міжнародних угод стали проводитись у доларах.

Як і сьогодні. За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), близько 62 відсотків усіх валютних резервів у світі зберігається в доларах. Для порівняння: в євро зберігається близько 20 відсотків валютних резервів, за ним йдуть японська єна та англійський фунт з менш ніж п'ятьма відсотками.

В обміні валют також домінує долар: понад 85 відсотків усіх обмінних операцій проводиться між доларом і будь-якою іншою валютою.

Федеральна резервна система США (ФРС) завжди сприяла глобальному домінуванню долара і забезпечувала йому достатню ліквідність. Не в останню чергу через це провідна роль американської валюти вже давно підтримується сама собою.

"Тиха гавань" для інвесторів

І саме ліквідність долара перетворила його в "тиху гавань" для інвесторів - зрештою, долар завжди можна знову продати. Іноді це може призвести до гротескних ситуацій: наприклад, якщо починає "пахнути смаженим", інвестори - серед них, зрозуміло, центральні банки і великі компанії - переводять активи в долари навіть тоді, коли саме США стають головним джерелом загроз для світової економіки. Так було і під час останньої фінансової кризи, і відбувається щоразу, коли в Конгресі США сперечаються про запровадження верхньої межі для американського держборгу.

Економіст Баррі Ейхенгрін називає це "непомірним привілеєм" США. І водночас навіть він альтернативи цьому не бачить. Оскільки у двох основних суперників долара є серйозні недоліки: євро Ейхенгрін називає валютою без держави, а китайський юань - валютою, де держави дуже багато. Іншими словами, у разі різкого ослаблення євро немає такого уряду, який би повністю взяв на себе завдання стабілізації валюти. Що стосується юаня, то він повністю контролюється політичним керівництвом Китаю, а не ринком.

Долар може втратити позиції

З огляду на те, що відбувається в політиці та економіці США, зараз складно говорити про контрольовану ситуацію на світовому ринку. Президент Трамп не соромиться звинувачувати інші країни - не в останню чергу свого валютного конкурента Китай - в маніпуляціях юанем, і в той же час, через кілька твітів, давати поради власному центробанку, як проводити грошово-кредитну політику. До цього часу Федеральний резерв проводив послідовний і незалежний курс. Однак з моменту, коли Білий дім почав давати поради і висувати вимоги щодо ключової процентної ставки, стало незрозуміло, чи можна і в майбутньому покладатися на політичний нейтралітет ФРС.

Та ж невизначеність панує і щодо економічної політики Трампа. Занадто часто його дії суперечать одна одній: з одного боку, він заявляє про великі торгові домовленості, з іншого - реалізовані дотепер були лише виходи з різних угод, а не обіцяні нові домовленості. Економічне протистояння з Китаєм, невизначеність у відносинах з Росією, суперечка з Туреччиною, яка обвалила національну валюту ліру... Дійсно надійною тихою гаванню назвати долар в нинішній ситуації складно.

Залишається питання: яка ж з валют задаватиме тон у майбутньому? Росія і Туреччина оголосили, що планують повернутися до розрахунків на міжнародних ринках в національних валютах і припинити використовувати долар як проміжну валюту. Можливо, цьому прикладу послідують й інші країни, що призведе до зниження домінування американської валюти на світовому фінансовому ринку. Однак найсильнішою валютою в світі долар залишиться у будь-якому разі. Принаймні до того часу, поки довіра до США - навіть в стані хаосу - буде сильнішою, ніж до країн, що стоять за іншими валютами.