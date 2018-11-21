Чи потягнуть ціни на нафту Росію вниз

Падіння ціни на нафту на чверть за лічені тижні.Ще кілька місяців тому для більшості аналітиків та оглядачів такий розвиток здавався немислимим. Радше навпаки - з огляду на сприятливу кон'юнктуру в США багато хто прогнозував, що ціна на нафту перевалить за 100 доларів за барель.

Ярослав Кабаков із російського інвестиційного холдингу "ФИНАМ" вважає, що прогнози - річ невдячна. Мовляв, існує надто багато ризиків у політичній площині: загострення торгової війни між США та Китаєм чи американські санкції проти Ірану. "Я думаю, що ціна на нафту закріпиться в коридорі 65-70 доларів за барель", - каже він у розмові з DW.

Подяка з Білого дому

Зрештою ціна на нафту здебільшого залежить від трьох держав, які разом видобувають близько 40 відсотків нафти в світі. Держава номер один - це США, які за останні роки завдяки широкому застосуванню технології так званого фрекінгу стали найбільшим виробником нафти в світі. За ними йдуть Росія та Саудівська Аравія.

Що суттєво ускладнює прогнози для нафтового ринку, так це те, що кожна з цих трьох країн має різні інтереси. Президент США Дональд Трамп хоче, аби ціни були низькими, аби підвищити споживання у власній країні. Тому він уже і встиг написати в Twitter: "Ціни на нафту падають. Чудово! Це наче зниження податків для Америки та світу. Насолоджуйтеся! Дякую, Саудівська Аравіє, і нехай вони й надалі падають".

Проте Саудівська Аравія хотіла б, аби ціна на "чорне золото" суттєво підвищувалася. Адже лише тоді в Ріяда будуть гроші, аби реструктурувати свою економіку за принципом: геть від нафти. А тому саудівці уже зараз почали видобувати менше нафти.

Росія навряд чи буде брати з них приклад, як би не змінювалася ціна на нафту. Тамтешні компанії, такі як "Газпром" чи "Роснефть", останніми роками інвестували багато грошей у розробку нових нафтових родовищ на крайній Півночі та модернізацію інфраструктури. Тож спершу ці гроші треба буде відбити. Для Кремля офіційно достатньо ціни у 53 долари за барель нафти, аби мати збалансований бюджет країни. Тож нинішня ціна на нафту, яка становить близько 62 доларів, навіть залишає йому невеликий пуфер.

Ціна на нафту тягне за собою курс рубля

Але великим цей пуфер не є, каже в розмові з DW Ігор Ніколаєв, директор російського Інституту стратегічного аналізу "ФБК". Він наголошує на тому, що Росія досі живе за рахунок експорту сировини: "Цього року ненадовго виникло враження, ніби курс рубля відкріпився від цін на сировину. Але нинішнє падіння ціни на нафту має вплив і на курс рубля, який так само падає", - каже експерт. У Росії, за його словами, спостерігається відтік капіталу, інвестори не поспішають вкладати в економіку країни, а це гальмує економічний розвиток. Країна хоч і суттєво збільшила свої золотовалютні резерви в ті часи, коли ціна на нафту була на рівні 80 доларів за барель, але вони небезкінечні, говорить Ніколаєв.

Негативно на російську економіку впливають також інші фактори. Приміром, те, що уряд Росії не поспішає втілювати в життя ліберальні реформи. Крім того, іноземні інвестори стримані у капіталовкладеннях у Росію ще й тому, що ніхто не знає, наскільки жорсткими будуть санкції, які США запровадять проти Росії у зв'язку зі справою Скрипалів чи війною на Донбасі.

Підконтрольний державі концерн "Роснефть" - найбільший експортер нафти в Росії

Що може зробити ОПЕК?

Ігор Ніколаєв переконаний: якщо доходи росіян і надалі знижуватимуться, в суспільстві зростатимуть протестні настрої. Цієї осені Кремль навіть вдався до деяких заходів, аби стабілізувати економічну ситуацію, але багато росіян залишаються невдоволеними. Зарплати - в перерахунку на долари - зменшуються. Пенсійна реформа залишається дуже непопулярною серед населення. Ціни на бензин, попри падіння ціни на нафту, або майже не знижуються, або не змінюються взагалі. У деяких регіонах Росії Кремль намагається штучно регулювати ціни на пальне. Ярослав Кабаков називає це неправильним з економічної точки зору, але з політичної - зрозумілим.

Російський центробанк між тим заклав у свої розрахунки на 2019 рік прогнозовану ціну на нафту на рівні 55 доларів за барель та інфляцію у 5,5 відсотка. Так чи інакше, але на наступному саміті ОПЕК за участі Росії в грудні має обговорюватися подальша доля цін на "чорне золото". Уже сьогодні в центрі дискусії дедалі частіше опиняються запаси в нафтосховищах США, які стають все більшими, а це завжди тягне ціну на нафту вниз. Частково експерти приписують спекулянтам провину в злетах і падіннях цін за останні тижні.

Тим не менш, прогнозувати щось зараз видається майже не можливим. Ніхто не знає, наскільки холодною буде зима в США, чи буде надалі загострюватися криза між США та Росією або ж погіршуватися кон'юнктура в Китаї. Усе це фактори, які ховають у собі непевність, а отже - можуть змінити чутливі ціні на нафту як в один, так і в інший бік.