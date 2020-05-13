Чи повернеться в українські школи скандальний курс "Основи сім'ї"

"Секс до шлюбу - це шкідливо", "аборт - гріх", "використання контрацептивів - убивство", а "діти, що виховуються в інтернатних закладах, більше схильні до скоєння злочинів". Це твердження з підручників шкільного курсу для 10-11 класів "Основи сім'ї", який з 2019 року викладали в українських школах, допоки батьки та громадські активісти не звернулися до тодішньої міністерки освіти і науки (МОН) України Ганни Новосад з вимогою призупинити курс та провести його антидискримінаційну експертизу.

У листопаді минулого року МОН дозвіл на викладання навчальної програми призупинило до отримання висновків незалежних експертів та вердикту науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді при Інституті модернізації змісту освіти МОН України. Ця державна установа схвалює для викладання у школах ті навчальні курси, які не є обов'язковими.

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Та вже на початку травня автор курсу Адріан Буковинський у соцмережах повідомив, що його навчальна програма знову повертається в шкільні аудиторії та виклав відповідь, яка надійшла йому з Інституту модернізації змісту освіти. Згідно з викладеним документом, експерти відомства розглянули матеріали антидискримінаційної експертизи та дійшли висновку, що шкільний курс можна відновити, але за умови внесення до нього змін відповідно до зауважень експертів. "Дію схвалення курсу "Основи сім'ї", яку ліберальні сили блокували п'ять місяців, поновлено!" - йдеться на сайті курсу. DW Адріан Буковинський повідомив, що перевидасть підручники свого курсу до початку нового навчального року.

Критики називають курс "Основи сім'ї" диксримінаційним

"Дискримінаційний" курс

Завідувачка кафедри соціологічної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії Ольга Рассказова була серед тих, хто проводив антидискримінаційну експертизу курсу на замовлення МОН, і дещо шокована новиною про його поновлення. За її словами, більшість експертних рекомендацій автор курсу проігнорував, а інші врахував формально. Як результат, в оновленому варіанті навчальної програми, судячи з офіційних відповідей автора курсу на зауваження експертів, кардинально нічого не зміниться, каже Рассказова. "Цей курс дискримінаційний. В такому вигляді його не можна викладати", - обурюється експертка. Вона вказує на те, що курс адресований не всім, а лише окремій групі дітей. "Дитина має бути християнського віросповідання, лише етнічним українцем чи українкою, дитиною, яка виховується в повній родині. А якщо в неповній родині, то автор підводить до думки, що дитина не може бути вихована нормально", - розповіла DW Ольга Рассказова.

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Експертка зазначає, що в курсі пропагується поверхова ідея "ідеальної" сім'ї, яка складається з чоловіка, жінки та дітей, інші ж форми сімейного життя піддаються осуду, применшується роль батька у вихованні дитини, стигматизується роль жінки, яка, мовляв, повинна "молитися за чоловіка", наводяться ненаукові твердження про аборт, позашлюбні стосунки, протизаплідні засоби, дискримінуються діти-сироти. "Діти-сироти подаються як об'єкт для вивчення і аналізу. Одне з завдань (для учнів із підручника курсу. – Ред.): поспостерігаймо за сиротою, як вона живе в інтернаті, подаруймо подарунок. Це йде врозріз з інклюзією, адже у нас такі діти вчаться разом з іншими, вже навіть інтернатних закладів немає. Ми не повинні виокремлювати дітей-сиріт, адже вони такі ж члени суспільства", - підкреслює Рассказова. За її словами, вказуючи на дискримінаційні моменти автору курсу, у відповідь отримала від нього образливі "ярлики" на свою адресу.

Автори курсу "Основи сім'ї" просувають модель родини у складі чоловіка, жінки та дітей

Правозахисники стурбовані

На те що курс "Основи сім'ї" є дискримінаційним і порушує права людини, вказують і в правозахисній організації "Amnesty International Україна". "Виходячи з того, як налаштований автор, як він не погоджується з правками експертів, то можна припустити, що і нова версія навчальної програми знову не відповідатиме стандартам, зокрема, науковості, різноманітності поглядів, неупередженості", - прокоментувала речниця "Amnesty International Україна" Марія Гур'єва.

На зауваження Адріан Буковинський відповідає, що це була "громадська антидискримінаційна експертиза" і експертні висновки були розглянуті МОН лише через те, що на цьому наполягала громадськість. "На сайті програми є відповіді групи науковців, чому саме не можна було приймати те чи інше зауваження", - апелює автор курсу. Там дійсно вказано, що з 66 зауважень експертів 31 рекомендація була прийнята, а відповідні зміни - внесені у програму, 31 зауваження не прийняте, а чотири рекомендації залишились відкритими, адже мають дискусійний характер. Серед дискусійних розробники курсу "Основи сім'ї" називають зауваження про контрацепцію, яка, за їхніми твердженням, "суперечить природі сім'ї". Його вони категорично не погоджуються прибрати і апелюють до того, що слова вирвані з контексту. "Слова "Контрацепція має протизаплідну або абортивну дію: в різний спосіб не допускає зачаття дитини або знищує вже зачату дитину" залишені. Це є факт, який підтвердить лікар-гінеколог чи навіть студент-першокурсник медичного коледжу", - йдеться у поясненні на сайті курсу.

Батьки мають право відмовитися

Міністерство освіти і науки заявляє, що курс не має і не потребує грифу МОН, адже обов'язковим для викладання не є. Тобто школи можуть його запроваджувати самостійно за рішенням педагогічної ради, консультуючись з батьками та за умови схвалення Інститутом модернізації змісту освіти. Курс викладався у 132 школах. Але у багатьох навчальних закладах, де почали вчити "Основи сім'ї", батьки жаліються, що таких обговорень не було. А у деяких регіонах України цей курс взагалі вирішили запровадити як обов'язковий. Наприклад, у Тернополі міська рада вирішила поетапно впроваджувати курс у всіх державних школах.

Правозахисники побоюються, що дискримінаційний харакатер курсу збережетья і після внесених змін

"Ви маєте повне право відмовитись від цього, хоч щоб вам не брехали у шкільній адміністрації", - каже співзасновниця громадської організації "Батьки SOS" Альона Парфьонова. Вона звертає увагу, що підручники курсу платні. Купити їх дійсно можна по 250 гривень за комплект з робочим зошитом через сайт курсу. Там же активно пропагуються і курси підвищення кваліфікації для вчителів, які викладатимуть "Основи сім'ї".

МОН обіцяє новий підхід

У МОН наголошують, що закон "Про повну загальну середню освіту" забороняє залучати кошти батьків на придбання навчальних матеріалів курсів, що є складовою освітньої програми школи. Державний експерт директорату шкільної освіти МОН України Євген Міщенков зауважує, що порядок грифування, зокрема схвалення навчальних матеріалів, застарів, тому міністерство розробило новий, який хочуть запровадити вже у червні. Відповідно до нового порядку, схвалення підручників варіативної частини програми, яке нині проводить Інститут модернізації змісту освіти, буде скасовано. Натомість МОН ставитиме свої грифи на всій шкільній літератури, аби контролювати, що саме написано у всіх підручниках – незалежно від того, чи є курс обов'язковим, чи ні. "Новий порядок передбачатиме проходження всією шкільною літературою антидискримінаційної експертизи, наприклад, якщо є речі, які не відповідають принципу науковості", - сказав DW Євген Міщенков.