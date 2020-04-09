Чи можна заразитися коронавірусом від кота? (фотогалерея)

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

Не хвилюйтеся передчасно!

Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.