Чи може Європа визнати анексію Криму? (відео)

П'ята річниця анексії Криму палко не обговорюється ані в офіційному Берліні, ані в німецьких ЗМІ. Утім, про втрату інтересу до України серед європейських політиків говорити не варто, стверджують західні оглядачі.
У німецькому Бундестазі переконані: "Хто не хоче дотримуватися міжнародних договорів, а Будапештський меморандум лише один з прикладів, - той робить замах на всю систему безпеки, яка базується на двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорах. Ця багатосторонність відіграє велику роль у системі безпеки і так повинно залишатися у майбутньому". Тож про визнання анкесії Криму і йтися не може:
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що анексією Криму Росія зруйнувала довіру та поставила під питання правила мирного співжиття. (17.03.2019)
Заходу не можна йти на мовчазну згоду з анексією Криму Росією, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Як приклад вона наводить ситуацію з поділом Німеччини у ХХ столітті. (10.09.2017)