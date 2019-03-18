Чи може Європа визнати анексію Криму? (відео)

У німецькому Бундестазі переконані: "Хто не хоче дотримуватися міжнародних договорів, а Будапештський меморандум лише один з прикладів, - той робить замах на всю систему безпеки, яка базується на двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорах. Ця багатосторонність відіграє велику роль у системі безпеки і так повинно залишатися у майбутньому". Тож про визнання анкесії Криму і йтися не може: