 Чи може Європа визнати анексію Криму? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2019

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Політика й суспільство

Чи може Європа визнати анексію Криму? (відео)

П'ята річниця анексії Криму палко не обговорюється ані в офіційному Берліні, ані в німецьких ЗМІ. Утім, про втрату інтересу до України серед європейських політиків говорити не варто, стверджують західні оглядачі.

У Берліні та Брюсселі запевняють: Європа ніколи не визнає анексію Криму

У Берліні та Брюсселі запевняють: Європа ніколи не визнає анексію Криму

У німецькому Бундестазі переконані: "Хто не хоче дотримуватися міжнародних договорів, а Будапештський меморандум лише один з прикладів, - той робить замах на всю систему безпеки, яка базується на двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорах. Ця багатосторонність відіграє велику роль у системі безпеки і так повинно залишатися у майбутньому". Тож про визнання анкесії Криму і йтися не може:  

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Глава МЗС Німеччини: Анексією Криму Росія зруйнувала довіру

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що анексією Криму Росія зруйнувала довіру та поставила під питання правила мирного співжиття. (17.03.2019)  

Меркель провела паралель між анексією Криму та поділом Німеччини

Заходу не можна йти на мовчазну згоду з анексією Криму Росією, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Як приклад вона наводить ситуацію з поділом Німеччини у ХХ столітті. (10.09.2017)  

Могеріні: ЄС не визнав і не визнає анексію Криму

Незаконна анексія Криму призвела до порушень прав людини і негативно вплинула на безпекову ситуацію у регіоні, заявила Федеріка Могеріні. Чільна дипломатка ЄС також вкотре наголосила, що Крим - це Україна. (18.03.2019)  

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW. (17.03.2019)  

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П'ята річниця анексії Криму палко не обговорюється ані в офіційному Берліні, ані в німецьких ЗМІ. Утім про визнання українського Криму російським і йтися не може, переконані в ЄС. Чому - в репортажі з Берліна.

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