 Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.11.2018

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Україна

Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео)

Петро Порошенко заявив, що стан економіки вже дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій. DW поцікавилася в економістів, чи це дійсно так.

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Українська економіка відновилася після кризи, проте все ще залишається доволі вразливою. Тому припинення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями для Києва, на думку економістів, навряд чи можливе у короткостроковій перспективі. Цьому є кілька причин, зокрема потреба фінансувати дефіцит державного бюджету та обов’язок погашення зовнішнього боргу. 

DW.COM

Україна та МВФ домовились про нову програму stand-by

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди щодо нової 14-місячної програми stand-by на майже чотири мільярди доларів. (19.10.2018)  

Гроші МВФ для України: кредит останньої надії

Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог. (14.08.2018)  

Мільярд євро для України: чому ЄС поспішає з ухваленням допомоги

Європарламент схвалив програму макрофінансової допомоги для України. У Брюсселі є побоювання, що з наближенням виборів реформи сповільняться. А саме проведення реформ є умовою надання Україні мільярда євро кредитів. (13.06.2018)  

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