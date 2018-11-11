Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео)

Українська економіка відновилася після кризи, проте все ще залишається доволі вразливою. Тому припинення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями для Києва, на думку економістів, навряд чи можливе у короткостроковій перспективі. Цьому є кілька причин, зокрема потреба фінансувати дефіцит державного бюджету та обов’язок погашення зовнішнього боргу.