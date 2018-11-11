Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео)

Петро Порошенко заявив, що стан економіки вже дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій. DW поцікавилася в економістів, чи це дійсно так.
Українська економіка відновилася після кризи, проте все ще залишається доволі вразливою. Тому припинення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями для Києва, на думку економістів, навряд чи можливе у короткостроковій перспективі. Цьому є кілька причин, зокрема потреба фінансувати дефіцит державного бюджету та обов’язок погашення зовнішнього боргу.
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди щодо нової 14-місячної програми stand-by на майже чотири мільярди доларів. (19.10.2018)
Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог. (14.08.2018)