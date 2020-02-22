Чи може окупований Росією Крим прожити без дніпровської води? (відео)

Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим потребує воду з материкової України.
Аби знайти відповідь на це запитання, необхідно повернутися в часи до анексії Криму Росією 2014 року. Північно-Кримським каналом, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом, надходило до 85 відсотків необхідної для Криму води. Загалом на рік півострів з характерним для нього посушливим літом потребував до півтора мільярди кубометрів прісної води. Це сумарний річний обсяг води з Північно-Кримського каналу і місцевої кримської води. Такі дані Кримської Академії наук.
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