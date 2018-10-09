Чи має право Константинополь надавати автокефалію Україні? (відео)

РПЦ на чолі з патріархом Кирилом та УПЦ МП, предстоятелем якої є митрополит Онуфрій, обурюються і називають дії Константинополя антиканонічними та грубим порушенням церковного права. У свою чергу Вселенський патріархат провів дослідження не лише з грецькими, а й з російськими вченими. Як свідчать офіційні історичні документи, Київська митрополія, як і вся сучасна Україна, ніколи не передавалася Московському патріархату до його канонічної юрисдикції. Більше - в сюжеті DW: