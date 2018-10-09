 Чи має право Константинополь надавати автокефалію Україні? (відео) | Головна | DW | 09.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Чи має право Константинополь надавати автокефалію Україні? (відео)

Надання томоса Україні у Москві називають "незаконним вторгненням" Константинопольського патріархату на канонічну територію Російської православної церкви. Чи справді це так?

Чи належить Україна до канонічної території Московського патріархату?

Чи належить Україна до канонічної території Московського патріархату?

РПЦ на чолі з патріархом Кирилом та УПЦ МП, предстоятелем якої є митрополит Онуфрій, обурюються і називають дії Константинополя антиканонічними та грубим порушенням церковного права. У свою чергу Вселенський патріархат провів дослідження не лише з грецькими, а й з російськими вченими. Як свідчать офіційні історичні документи, Київська митрополія, як і вся сучасна Україна, ніколи не передавалася Московському патріархату до його канонічної юрисдикції. Більше - в сюжеті DW:

 

DW.COM

Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви? (03.08.2018)  

За крок до автокефалії УПЦ: як ставлятьcя до томоса в українському місті Ніжин

Священики обох патріархатів у Ніжині вважають за необхідне посилити охорону храмів МП. DW - про настрої в цьому українському місті незадовго до рішення про надання УПЦ томоса. (08.10.2018)  

Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі?

Православні віруючі в Україні очікують томос від Вселенського патріарха Варфоломія. Які настрої панують серед вірян Почаївської лаври, яка перебуває під контролем УПЦ МП, та в місті Почаїв. Репортаж DW. (05.10.2018)  