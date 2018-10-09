Чи має право Константинополь надавати автокефалію Україні? (відео)

Надання томоса Україні у Москві називають "незаконним вторгненням" Константинопольського патріархату на канонічну територію Російської православної церкви. Чи справді це так?
РПЦ на чолі з патріархом Кирилом та УПЦ МП, предстоятелем якої є митрополит Онуфрій, обурюються і називають дії Константинополя антиканонічними та грубим порушенням церковного права. У свою чергу Вселенський патріархат провів дослідження не лише з грецькими, а й з російськими вченими. Як свідчать офіційні історичні документи, Київська митрополія, як і вся сучасна Україна, ніколи не передавалася Московському патріархату до його канонічної юрисдикції. Більше - в сюжеті DW:
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