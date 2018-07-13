 Чи затримається в Іспанії нардеп-утікач Онищенко? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Чи затримається в Іспанії нардеп-утікач Онищенко?

Питання про примусове повернення нардепа-утікача Онищенка в Україну є "непростим і вимагає ретельного вивчення", кажуть опитані DW іспанські юристи. Наскільки вірогідна екстрадиція? DW з'ясовувала ситуацію.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

Іспанський суд минулого тижня ухвалив рішення про екстрадицію до України обвинувачуваного у шахрайстві і корупції народного депутата Олександра Онищенка, який переховується від слідства. Про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на заяви самого Онищенка. "У судовому рішенні є застереження, що останнє слово за кабінетом міністрів. Якщо іспанці ухвалять рішення про видачу, цього не станеться, допоки не буде рішення щодо надання політичного притулку. Це окремий процес. Паралельно адвокати подаватимуть скаргу до Конституційного суду Іспанії ", - цитує Онищенка телеканал Newsone.

Питання про примусове повернення Онищенка на батьківщину є "непростим і вимагає ретельного вивчення". Так вважають опитані DW незалежні іспанські юристи. Аналогічної думки дотримується і офіційний представник Національної судової палати Іспанії (НСПІ) Хав'єр Валеро. Зважаючи на конфіденційність розгляду, він відмовився коментувати будь-які відомості про справу українського бізнесмена і політика, який втік до Іспанії. Представник НСПІ нвідмовився коментувати заяву самого Онищенка, опубліковану 18 липня онлайн-ресурсом "СтранаUA" про те, що іспанський суд вже нібито ухвалив рішення про його екстрадицію. Співрозмовник DW у правоохоронних органах України зазначив, що офіційно жодних документів про рішення щодо екстрадиції до Києва поки не надходило.

Протокол екстрадиції

Нардеп-утікач проживає в Іспанії з серпня 2017 року. Сам Онищенко відкидає висунуті проти нього звинувачення, називаючи їх "політично мотивованими". Такою ж була і його аргументація при поданні прохання про надання політичного притулку. НСПІ є єдиним судовим органом, повноважним вирішувати питання про екстрадицію іноземців з Іспанії, пояснив у розмові з DW професор Мадридського університету, доктор права Хуан Антоніо Сенсано. За його словами, процес екстрадиції займає від півроку до двох років: "Все залежить від діянь людини, щодо якої є запит на екстрадицію".

Будівля Національної судової палати Іспанії у Мадриді

Будівля Національної судової палати Іспанії у Мадриді

Так, для вирішення питання про екстрадицію до США російського хакера Петра Левашова, який викрав у американських банків великі суми грошей, знадобилось 11 місяців. І це при тому, що йшлось про суто кримінальну справу. Однак, наголосив професор, "питання значно ускладнюється і терміни подовжуються, якщо особа, як у випадку з Онищенком, стверджує, що її переслідують на батьківщині з політичних мотивів". 

Якщо іноземець не погоджується з рішенням НСПІ, продовжив доктор Сенсано, він може оскаржити його у Верховному суді Іспанії, а відтак і в Конституційному суді. Втім, виходячи з юридичної практики, можна стверджувати, що "вирішальне слово завжди залишається за НСПІ". Судове рішення про екстрадицію затверджується Радою міністрів. Однак зазвичай така дія має протокольний характер: Рада міністрів лише у виняткових випадках повертає справу на доопрацювання тій же інстанції. Таким чином, у Онищенка, процес екстрадиції якого було розпочато в листопаді 2017 року, "ще є час для захисту", хоча його "шанси уникнути екстрадиції невеликі", вважає експерт.

Питання про політичний притулок

З думкою професора Сенсано про "часові можливості" Онищенка згоден і мадридський адвокат Альваро Перальта. Втім, у розмові з DW він висловив припущення, що українця "швидше за все не вишлють". Адвокат нагадав, що в міністерстві юстиції Іспанії паралельно розглядається питання про надання Онищенку притулку. Ця процедура займає зазвичай до півроку. У цей час "шукача притулку, відповідно до закону, висилати не можна".

DW.COM

Кошти компанії Quickpace Limited, яку вважають підконтрольною Олександру Онищенку, перебувають на рахунках Держказначейства, запевнили у ГПУ і "Ощадбанку". (08.11.2017)

Суд виправдав іспанську інфанту, яку звинувачували в допомозі своєму чоловікові з фінансовими аферами. (17.02.2017)

На думку Перальти, юристи, які захищають Онищенка, "вчинили тактично грамотно", коли акцентували увагу на імовірній наявності у справі "політичних мотивів". За законами Іспанії і Євросоюзу, людину не можна екстрадувати в країну, де її переслідують за політичну діяльність. Навіть у тому випадку, якщо проти неї висунуті обвинувачення у кримінальних або посадових злочинах. Тож "успіх захисту залежатиме лише від того, чи зможе вона докладно довести і в судових інстанціях, і в міністерстві юстиції наявність політичної складової - для недопущення екстрадиції та отримання притулку", резюмував Перальта.

Незалежність іспанського правосуддя

Разом з тим опитані експерти категорично відкинули твердження Онищенка, що позитивне рішення про його екстрадицію може бути ухвалено Іспанією на особисте прохання Петра Порошенка, нібито висловлене під час офіційного візиту українського президента до Іспанії 2-4 червня. 

В Іспанії, як в будь-якій правовій державі, суд незалежний і підкоряється лише закону - посадові особи на нього не можуть впливати, наголосив адвокат Перальта. Якби Порошенко і звернувся з проханням вислати колишнього нардепа на батьківщину, то у відповідь отримав би лише "ввічливе пояснення цього положення". І винятки тут не стаються: навіть глава іспанського держави - король Феліпе VI не зміг нічого вдіяти для свого зятя, який нещодавно був засуджений до майже 6 років в'язниці за корупцію, підсумував юрист.

  • Євген Бакулін у Хакові, 2010 (picture alliance/dpa/I. Vorobiyov)

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Євген Бакулін, березень 2018

    Колишнього очільника "Нафтогазу" та депутата "Опозиційного блоку" підозрюють у причетності до справи про так звані "вишки Бойка". Йдеться про привласненя коштів "Чорноморнафтогазу" на суму 3,2 мільярда гривень під час закупівлі двох бурових установок. Верховна Рада не лише зняла з Бакуліна депутатську недоторканість, а й дозволила його арешт. На момент голосування Бакулін перебував за кордоном.

  • З Михайла Добкіна зняли недоторканність та дозволили його затримання та арешт (фото з архіву)

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Михайло Добкін, липень 2017 року

    Екс-губернатор Харківщини часів президента Януковича, депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін не лише втратив депутатську недоторканність, а й з дозволу Верховної Ради потрапив під арешт. Та вже за кілька днів вийшов з-під варти під заставу в 50 млн грн. Добкіна підозрюють у шахрайстві та зловживанні службовим становищем заради заволодіння землею в Харкові на суму понад 220 млн грн.

  • Банери за зняття недоторканності з Борислава Розенблата

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Борислав Розенблат, липень 2017 року

    Справа депутата "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата викликала гучний резонанс - завдяки поширеній у соцмережах історії його зустрічі з "Катериною", яка виявилася агентом НАБУ. Нардепу закидають зловживання владою та отримання сотень тисяч доларів хабарів за просування змін до Податкового і Митного кодексів в інтересах компанії-нерезидента для експорту з України бурштину.

  • Банер з вимогою зняти недоторканність з шести народних депутатів

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Максим Поляков, липень 2017 року

    Максима Полякова, депутата фракції "Народний фронт", позбавили імунітету за аналогічними підозрами, як і щодо Розенблата, - у лобіюванні інтересів "бурштинової мафії" у тій самій схемі. Щоправда, йому закидають отримання 7,5 тисяч доларів США хабарів задля просування вигідних для компанії з ОАЕ позицій.

  • Олесь Довгий

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Олесь Довгий, липень 2017 року

    Одіозний з часів свого перебування на посаді секретаря Київської міської ради Олесь Довгий (у центрі) і до Верховної Ради потрапив зі скандалом - йому закидали підкуп виборців у мажоритарному окрузі. Недоторканності позбавили з інших причин - ГПУ побачила у його діях ознаки зловживання службовими обов'язками задля незаконного відчуження десяти земельних ділянок заказника "Жуків острів" у Києві.

  • Вадим Новинський

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Вадим Новинський, грудень 2016 року

    Депутат і бізнесмен від "Опоблоку", якого називають спонсором УПЦ МП. Генпрокуратура України підозрює Новинського в тому, що він разом із Віктором Януковичем, міністром Віталієм Захарченком і начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував у 2013 році викрадення архієпископа Олександра Драбинка, особистого помічника тодішнього предстоятеля УПЦ МП Володимира.

  • Олександр Онищенко

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Олександр Онищенко, липень 2016 року

    Мільйонер, член групи "Воля народу". Втік з України до того, як Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності. Онищенку закидають організацію мільярдних розкрадань державних грошей під час видобутку та продажу природного газу. Після втечі оприлюднив записи розмов з іншими політиками, які мали засвідчити корумпованість українських політичних еліт.

  • Ігор Мосійчук

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Ігор Мосійчук, вересень 2015 року

    Депутат від "Радикальної партії", екс-заступник командира батальйону "Азов" зі зв'язків з громадськістю. Втратив недоторканність за зверненням тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна. Шокін показав у Раді відео, на якому чоловік, схожий на Мосійчука, вимагав хабара. Депутат називав відео сфабрикованим. У травні 2016-го Верховний суд постановив, що недоторканність із Мосійчука зняли незаконно.

  • Сергій Клюєв

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Сергій Клюєв, червень 2015 року

    Колишній "регіонал", чий бізнес процвітав за часів Януковича. ГПУ підозрює Клюєва в шахрайстві у великих обсягах та розкраданні державного майна. Нардеп втік з України, з 2015 року він перебуває в розшуку. Лише згодом, на початку 2016 року Рада дала згоду на затримання й арешт нардепа.

  • Сергій Мельничук

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Сергій Мельничук, червень 2015 року

    Член групи "Воля народу", екс-командир батальйону "Айдар". ГПУ інкримінує Мельничуку створення банди з кількох бійців "Айдару" з метою наживи, а також розбійні напади та викрадення людей. У червні 2015 Рада дозволила притягти його до кримінальної відповідальності, але провалила голосування за затримання і арешт.

  • Олег Царьов, сепаратизм, ГПУ, розшук

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Олег Царьов, червень 2014 року

    Колишній "регіонал", народний депутат чотирьох скликань. Був одним з лідерів сепаратистського руху в Україні. Називає себе "головою парламенту Новоросії". Проти Царьова в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму. Парламент дав згоду на арешт і притягнення Царьова до кримінальної відповідальності. Екс-нардеп з 2014 року перебуває в розшуку.

    Автор: Аніта Грабська, Стас Соколов


 

DW.COM

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

11 народних обранців втратили депутатську недоторканність за три роки - безпрецедентна ситуація в Україні. Утім, усі парламентарі й досі перебувають на волі, вироків щодо них ще не виносили. (13.07.2017)  

Також за темою

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew

Юристка ТІ про позов до Порошенка: Непрозорий перший аудит НАБУ - підґрунтя для наступних 27.06.2018

Антикорупційні організації в Україні оскаржили у Верховному суді призначення президентом аудитором НАБУ Павла Жебрівського. Деталі - у розмові DW з юристкою Transparency International Україна.

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

Порошенко подав до Ради законопроект про створення Антикорупційного суду 19.06.2018

Президент України Петро Порошенко подав свій законопроект про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради. Парламент має розглянути його невідкладно.

Peru APEC-Gipfel Christine Lagarde

МВФ закликає змінити скандальну норму в законі про Антикорупційний суд 20.06.2018

Міжнародний валютний фонд закликає Україну скасувати суперечливу норму в законі про Антикорупційний суд, згідно з якою вже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід цього суду.

Докладно

Олександр Онищенко

Чи затримається в Іспанії нардеп-утікач Онищенко?

Наскільки вірогідна екстрадиція нардепа-утікача Онищенка з Іспанії до України - DW з'ясовувала ситуацію. 

Гройсман заявляє про великі обсяги контрабанди лісу

Гройсман: Обсяг контрабанди лісу сягає 8 мільярдів гривень

За словами прем'єра України, під виглядом паливної деревини з країни вивозять якісні лісоматеріали. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  