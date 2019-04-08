Чи завжди Зеленський був таким смішним (відео)

Про Володимира Зеленського у рідному Кривому Розі охоче розповідають, яким хорошим хлопчиком він був. Проте чи всі в місті згодні, що він стане добрим президентом?
Вчителі криворізької гімназії №95 згадують, як Володимир Зеленський ще підлітком смішив весь клас. Додають, що уроків не зривав і батьків в школу не викликали. Та чи може він бути серйозним президентом? Що про це думають у рідному місті Зеленського?
У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв вчителя історії, який випадково став президентом. Образ Голобородька відіграв важливу, але не вирішальну роль для успіху молодого кандидата на президентських виборах. (09.04.2019)
Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі. (08.04.2019)
Володимир Зеленський готовий до переговорів із Володимиром Путіним. Раніше він викликав Петра Порошенка спільно здати аналізи на алкоголь та наркотики. Чи загрожує це президентові РФ, запитує карикатурист Сергій Йолкін? (08.04.2019)
Володимир Зеленський та Петро Порошенко вже, по суті, розпочали відеодебати у мережі. Що про такий відеобаттл кажуть німецькі оглядачі і чи впливають взагалі передвиборчі дебати на розклад сил? (05.04.2019)
Володимир Зеленський об'єднав Україну в протесті проти нинішніх політиків. Як свідчать дані про підрахунок голосів, що надходять з ЦВК, він лідирує в більшості регіонів. (01.04.2019)