 Чи завжди Зеленський був таким смішним (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2019

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Політика й суспільство

Чи завжди Зеленський був таким смішним (відео)

Про Володимира Зеленського у рідному Кривому Розі охоче розповідають, яким хорошим хлопчиком він був. Проте чи всі в місті згодні, що він стане добрим президентом?

Ukraine Schauspieler Volodymyr Zelensky (picture-alliance/Pacific Press/A. Gusev)

Кандидат у президенти України, комік та актор Володимир Зеленський

Вчителі криворізької гімназії №95 згадують, як Володимир Зеленський ще підлітком смішив весь клас. Додають, що уроків не зривав і батьків в школу не викликали. Та чи може він бути серйозним президентом? Що про це думають у рідному місті Зеленського?

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Чи допоміг Голобородько успіху Зеленського? (відео)

У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв вчителя історії, який випадково став президентом. Образ Голобородька відіграв важливу, але не вирішальну роль для успіху молодого кандидата на президентських виборах. (09.04.2019)  

Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського

Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі. (08.04.2019)  

Очима карикатуриста: Зеленський готовий до переговорів з Путіним. А Путін?

Володимир Зеленський готовий до переговорів із Володимиром Путіним. Раніше він викликав Петра Порошенка спільно здати аналізи на алкоголь та наркотики. Чи загрожує це президентові РФ, запитує карикатурист Сергій Йолкін? (08.04.2019)  

Дебати на "Олімпійському": шоу чи політика? (відео)

Володимир Зеленський та Петро Порошенко вже, по суті, розпочали відеодебати у мережі. Що про такий відеобаттл кажуть німецькі оглядачі і чи впливають взагалі передвиборчі дебати на розклад сил? (05.04.2019)  

Феномен Зеленського: шоумен об'єднав Україну?

Володимир Зеленський об'єднав Україну в протесті проти нинішніх політиків. Як свідчать дані про підрахунок голосів, що надходять з ЦВК, він лідирує в більшості регіонів. (01.04.2019)  

"Увага, камера!": як теледебати (не) змінювали хід історії

Володимир Зеленський кинув виклик Петру Порошенку дебатувати на стадіоні "Олімпійський". Чинний президент виклик прийняв. Що може змінити ця дуель? Досвід інших країн підказує, що на дебатах можливо усе. Огляд DW. (04.04.2019)  

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У серіалі Володимир Зеленський зіграв вчителя історії, який випадково став президентом. "Слуга народу" відіграв важливу роль, проте не став вирішальним для успіху Зеленського на президентських виборах в Україні.

Karikatur von Sergey Elkin - Wolodymyr Selenskyj gewinnt den ersten Wahlgang bei der Präsidentenwahl in der Ukraine

Чи допоміг Голобородько успіху Зеленського? (відео) 09.04.2019

У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв вчителя історії, який випадково став президентом. Образ Голобородька відіграв важливу, але не вирішальну роль для успіху молодого кандидата на президентських виборах.

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Переможець першого туру виборів президента України комік Володимир Зеленський використовував у своїй кампанії серіал "Слуга народу". Це зіграло свою роль в успіху, але головне в іншому.

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