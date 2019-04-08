Чи завжди Зеленський був таким смішним (відео)

Вчителі криворізької гімназії №95 згадують, як Володимир Зеленський ще підлітком смішив весь клас. Додають, що уроків не зривав і батьків в школу не викликали. Та чи може він бути серйозним президентом? Що про це думають у рідному місті Зеленського?