Чи забуксує економіка України від воєнного стану в регіонах

У міністерстві економічного розвитку і торгівлі України кажуть, що воєнний стан, який має бути запроваджений у низці регіонів у середу, 28 листопада, не накладає обмежень на економічну діяльність на всій території країни. "Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції у звичайному режимі", - йдеться в заяві відомства, оприлюдненій напередодні.

Але навіть у регіонах, які зачепить воєнний стан, ризики для економіки дуже незначні, вважають у стратегічній групі радників при Кабміні України. "Якщо не буде запущена мобілізація у цих областях чи жорсткі обмеження на економічну діяльність, чи не буде іншого державного втручання, тридцятиденний абстрактний воєнний стан не матиме впливу на економіку", - прокоментував DW заступник голови стратегічної групи радників при Кабміні Павло Кухта. За його словами, є ризик падіння експорту металургійної продукції. Але є він, мовляв, за умов блокування Росією Азовського моря для комерційного судноплавства, а не через запровадження воєнного стану в Україні. "Це залежить від дій Росії, які не є передбачуваними. Але наразі вона розблокувала Керченську протоку для комерційного трафіку", - зауважив Павло Кухта.

Аграрії ризикують найбільше

У міністерстві аграрної політики і продовольства України, втім, оцінюють ситуацію не так оптимістично. Перший заступник міністра Максим Мартинюк вказує на те, що в разі повторення агресивних дій Росії в Керченській протоці обсяги перевалки агропродукції, зокрема зернових, через порти Бердянськ та Маріуполь можуть бути вимушено скорочені. Минулого року через порти Азовського моря було експортовано близько п'яти відсотків від загального українського експорту зерна. "Це багато, але період надвисокої місячної інтенсивності експорту в цьому сезоні уже минає, тож навіть враховуючи певні нюанси роботи "Укрзалізниці" великих проблем від можливої концентрації експортних потоків ми не очікуємо. (Якби це сталося. - Ред.) Місяць тому було б набагато складніше", - каже Мартинюк.

Воєнний стан в низці областей України було запроваджено через захоплення Росією військових кораблів у Керченській протоці

Окрім цього, в міністерстві агрополітики відзначають, що через напружену ситуацію Азовському морі існують ризики втрат для рибної галузі, оскільки саме в цьому морі, за словами заступника міністра аграрної політики, Україна здійснює найбільший вилов риби. "Рибалкам було рекомендовано як застережний захід повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось", - наголошує Максим Мартинюк.

При цьому ескалація конфлікту в Керченській протоці та запровадження воєнного стану поки що практично не позначилися на акціях українських публічних агрохолдингів, відзначають аналітики консалтингової агенції "УкрАгроКонсалт"."Зарубіжні котирування акцій українських публічних агрохолдингів перебували майже в межах своєї традиційної динаміки 23-26 листопада, незважаючи на конфлікт у Керченській протоці та публічний ажіотаж навколо ухвалення Верховною Радою закону про воєнний стан", - наголошується в повідомленні "УкрАгроКонсалт".

Логістика доставок вантажів зміниться

Також у міністерстві агрополітики повідомили, що поки що логістика аграрних вантажів, зокрема експортних партій в напрямку портів, відбувається в штатному режимі. При цьому там не виключають, що ситуація може кардинально змінитися через перебої у доставці агропродукції до портів залізничним транспортом, якщо вантажні вагони будуть задіяні для військових вантажів.

У вівторок, 27 листопада, міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що під час воєнного стану буде запроваджений особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Також пріоритетність у призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду за рішеннями військового командування.

"Заморожені" інвестпроекти

Утім, бізнес найбільше лякає у запровадженні воєнного стану не зміна транспортної логістики, а закриті можливості. На тлі панічних настроїв, хоч не значно, але почала девальвувати національна валюта. І хоча голова Нацбанку Яків Смолій та незалежна асоціація банків заявляють, що фінансових ризиків через воєнний стан немає, підприємці побоюються розкручування маховика інфляції і не виключають, що вся ця ситуація спровокує втрату інтересу іноземних інвесторів вклади гроші в українські бізнес-проекти. "Для багатьох компаній,які планували залучити фінансування чи розпочати співпрацю з іноземними партнерами це може призвести до того, що ці проекти будуть відкладені. Оскільки партнери не будуть довго розбиратися з тим, як саме запроваджений воєнний стан, просто поставлять хрест на цей час, допоки воєнний стан буде чинним", - вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Він зауважив, що саме зараз затверджуються бюджети проектів іноземних інвесторів на наступний рік.