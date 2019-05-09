Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео)

Завдяки "зеленому тарифу", тобто пільговій ціні для відновлюваних джерел енергетики, який в Україні є одним з найвищих у Європі, країна дійсно переживає бум охочих заробити на сонці. У сонячну енергетику активно інвестує і великий бізнес, і приватні підприємці. Хоча частка енергії, яка виробляється з відновлювальних джерел, все ще залишається мізерною - менше 2% всієї генерації. Для порівняння - у Німеччині на відновлювальні джерела енергії припадає понад 40% від загального обсягу струму.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик стверджує, що ціна на електроенергію для українців могла зрости майже учетверо, якби Верховна Рада не заборонила будівництво домашніх сонячних електростанцій на землі. Чи дійсно через домашні сонячні панелі може подорожчати струм? Дивіться фактчек DW: