 Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.05.2019

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Політика й суспільство

Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео)

Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.

Solarenergie in Deutschland (DW/G.Rueter)

Частка енергії з відновлювальних джерел в Україні все ще залишається мізерною - менше 2%

Завдяки "зеленому тарифу", тобто пільговій ціні для відновлюваних джерел енергетики, який в Україні є одним з найвищих у Європі, країна дійсно переживає бум охочих заробити на сонці. У сонячну енергетику активно інвестує і великий бізнес, і приватні підприємці. Хоча частка енергії, яка виробляється з відновлювальних джерел, все ще залишається мізерною - менше 2% всієї генерації. Для порівняння - у Німеччині на відновлювальні джерела енергії припадає понад 40% від загального обсягу струму.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик стверджує, що ціна на електроенергію для українців могла зрости майже учетверо, якби Верховна Рада не заборонила будівництво домашніх сонячних електростанцій на землі. Чи дійсно через домашні сонячні панелі може подорожчати струм? Дивіться фактчек DW:

 

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Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

Урядовці стверджують, що власники домашніх сонячних електростанцій в Україні можуть заробляти до 30 тисяч гривень на місяць. DW перевірила, чи це так. (28.05.2018)  

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Плавуча фотоелектростанція на Круоніській ГАЕС у Литві стане першою в Балтійському регіоні. Глобальний ринок плавучої фотовольтаїки розвивається, виграти від цього можуть такі невеликі країни як Литва. (11.04.2019)  

Велодоріжка із сонячних батарей: вперше у Німеччині (відео)

Під Кельном збудували першу в Німеччині велосипедну доріжку із сонячних панелей. Вона дає струм та сама себе обігріває взимку. Німці покладають великі надії на цей енергоефективний проект. (26.11.2018)  

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили сім тисяч автомобілів. І ціна доступна. (17.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сонячна енергія Чорнобиля: станція в зоні відчуження (03.12.2018)  

"Домашні" сонячні панелі: як це працює в Німеччині? (03.05.2019)  

Від вітру і сонця до біомаси: як "зеленіє" українська енергетика (31.01.2019)  

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Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (08.05.2019) 09.05.2019

Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.

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