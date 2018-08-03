Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео)

Глядач з Венесуели запитав ведучого DW Ґергарда Ельферса, чи вважає той, що носити тамтешнє національне

вбрання під назвою "лікі-лікі" під час ділових чи офіційних зустрічей припустимо. Відрповідь Ельферса?

"Звісно, це припустимо. Якщо ви венесуелець. Однак політики це не завжди розуміють. Під час офіційних держвізитів вони, приміром, схильні втиратися в довіру, одягаючи типове національне вбрання. Це можна. Якщо вже ви обов'язково хочете виставити себе на посміховисько..."

Які ще поради дав дотпений ведучий DW - дивіться у сюжеті із серії "Дрес-код для успішних чоловіків".