 Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.08.2018

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Культура й стиль життя

Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео)

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку, на офіційні ділові зустрічі? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює.

Джастін Трюдо в індійському національному вбранні

Джастін Трюдо в індійському національному вбранні

Глядач з Венесуели запитав ведучого DW Ґергарда Ельферса, чи вважає той, що носити тамтешнє національне 
вбрання під назвою "лікі-лікі" під час ділових чи офіційних зустрічей припустимо. Відрповідь Ельферса?

"Звісно, це припустимо. Якщо ви венесуелець. Однак політики це не завжди розуміють. Під час офіційних держвізитів вони, приміром, схильні втиратися в довіру, одягаючи типове національне вбрання. Це можна. Якщо вже ви обов'язково хочете виставити себе на посміховисько..."

Які ще поради дав дотпений ведучий DW - дивіться у сюжеті із серії "Дрес-код для успішних чоловіків".

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