Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео)

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку, на офіційні ділові зустрічі? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює.
Глядач з Венесуели запитав ведучого DW Ґергарда Ельферса, чи вважає той, що носити тамтешнє національне
вбрання під назвою "лікі-лікі" під час ділових чи офіційних зустрічей припустимо. Відрповідь Ельферса?
"Звісно, це припустимо. Якщо ви венесуелець. Однак політики це не завжди розуміють. Під час офіційних держвізитів вони, приміром, схильні втиратися в довіру, одягаючи типове національне вбрання. Це можна. Якщо вже ви обов'язково хочете виставити себе на посміховисько..."
Які ще поради дав дотпений ведучий DW - дивіться у сюжеті із серії "Дрес-код для успішних чоловіків".
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