Чи допоміг Голобородько успіху Зеленського? (відео)

У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв вчителя історії, який випадково став президентом. Образ Голобородька відіграв важливу, але не вирішальну роль для успіху молодого кандидата на президентських виборах.
У комедійному серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв скромну чесну людину, яка неочікувало опинилася на чолі держави. У реальному житті актор - також для багатьох раптово - отримав найбільше голосів у першому турі президентських виборів. 54% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, кажуть: їм імпонує, що Зеленський - нове обличчя в українській політиці. І лише 6% "сподобалося, як він зіграв президента в серіалі". Подробиці у відео:
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