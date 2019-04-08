Чи допоміг Голобородько успіху Зеленського? (відео)

У комедійному серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв скромну чесну людину, яка неочікувало опинилася на чолі держави. У реальному житті актор - також для багатьох раптово - отримав найбільше голосів у першому турі президентських виборів. 54% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, кажуть: їм імпонує, що Зеленський - нове обличчя в українській політиці. І лише 6% "сподобалося, як він зіграв президента в серіалі". Подробиці у відео:



