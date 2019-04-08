 Чи допоміг Голобородько успіху Зеленського? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Чи допоміг Голобородько успіху Зеленського? (відео)

У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв вчителя історії, який випадково став президентом. Образ Голобородька відіграв важливу, але не вирішальну роль для успіху молодого кандидата на президентських виборах.

Karikatur von Sergey Elkin - Wolodymyr Selenskyj gewinnt den ersten Wahlgang bei der Präsidentenwahl in der Ukraine

Успіх Зеленського: яку роль відіграв Голобородько?

У комедійному серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський зіграв скромну чесну людину, яка неочікувало опинилася на чолі держави. У реальному житті актор - також для багатьох раптово - отримав найбільше голосів у першому турі президентських виборів. 54% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, кажуть: їм імпонує, що Зеленський - нове обличчя в українській політиці. І лише 6% "сподобалося, як він зіграв президента в серіалі". Подробиці у відео:


 

DW.COM

Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського

Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі. (08.04.2019)  

Коментар: Порошенко проти Зеленського - пристрасті за дебатами

Незадовго до другого туру президентських виборів в Україні кандидати вплуталися в безглузді заочні дебати, свідком яких стала вся країна. Сергій Руденко коментує спеціально для DW. (05.04.2019)  

Юрій Андрухович: Той самий кавеен

"Інфантилів неможливо переконати - ні ділами, ні словами, ні ідеями, ні поєднанням усіх трьох чинників. Їх можна хіба що якось нейтралізувати технологічно", - Юрій Андрухович, спеціально для DW. (03.04.2019)  

Американський експерт про дебати Порошенка-Зеленського: Шоу-бізнес у політиці - тренд майбутнього

Наскільки вдалою є ідея проводити президентські дебати на стадіоні? Чи існує формула для перемоги в теледуелі? Про це DW розпитала американського дослідника теледебатів, професора журналістики Алана Шредера. (05.04.2019)  

Виклик для Зеленського та Порошенка: як завоювати виборців, які ще не визначилися (відео)

У містечку Хмільник голоси за Порошенка та Зеленського розділилися порівну. Чого очікують від кандидатів виборці, щоб визначитися перед другим туром - репортаж DW. (05.04.2019)  

Дебати на "Олімпійському": шоу чи політика? (відео)

Володимир Зеленський та Петро Порошенко вже, по суті, розпочали відеодебати у мережі. Що про такий відеобаттл кажуть німецькі оглядачі і чи впливають взагалі передвиборчі дебати на розклад сил? (05.04.2019)  

Також за темою

Чи допоміг Голобородько Зеленському? (08.04.2019) 08.04.2019

Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії активно використовував свій екранний образ вчителя історії Василя Голобородька з серіалу "Слуга народу". Чи справді вони схожі?

Ukraine Präsidentschaftskandidat Wolodymyr Selenskyj

Чи допоміг успіху Зеленського на виборах в Україні серіал "Слуга народу" 04.04.2019

Переможець першого туру виборів президента України комік Володимир Зеленський використовував у своїй кампанії серіал "Слуга народу". Це зіграло свою роль в успіху, але головне в іншому.

Ukraine Kiew Kvartal 95 (2016-2017)

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський 19.03.2019

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Реклама

Докладно

Замість звичних рулонів пластикових пакетів і рукавичок відвідувачі одного з супермаркетів Львова побачили в ньому паперові пакети і металеві щипці

День без пластику: магазини Львова провели експеримент

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької акції.  

Завод Airbus у Франції

США погрожують ЄС запровадженням штрафних мит

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  