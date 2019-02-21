Чи добре бути білінгвом?

Чи легко сьогодні бути білінгвом, полілінгвом чи навіть поліглотом? Як відомо, у багатонаціональній Європі тепер важко знайти країну, де діти зростали би в суто монолінгвальному середовищі. І коли йдеться про бі- чи полілінгвів, ми вже давно не маємо на увазі виключно Швейцарію чи Бельгію. У пошуках компетентних відповідей на наші запитання, ми звернулися до німецьких і австрійських професорів, які спеціалізуються на вивченні феномену багатомовності в усіх його виявах і володіють інформацією про актуальні дослідження, що тривають в усьому світі.

Дві рідні мови - це круто!

Усі опитані нами вчені одностайні в одному: білінгвізм чи полілінгвізм від народження - це, звісно, шанс, а не перешкода. І справа не лише в тому, наскільки добре дитина знає ту чи іншу мову. Як каже професор Зальцбурзького університету Таня Ангеловска (Tanja Angelovska), "спілкуватися з дітьми-білінгвами своєю рідною мовою - це той безцінний подарунок, який можуть дати батьки. Не варто говорити німецькою мовою, якщо вона для вас нерідна, лише тому, що, на вашу думку, оцінки дитини в школі стануть від цього вищими. Позбавляючи дитину можливості спілкуватися з вами вашою рідною мовою, ви перешкоджаєте когнітивному розвиткові дитини. Жоден мовний курс потім не зможе компенсувати цей втрачений дар, який батькам не коштує ні копійки".

За словами професорки Саарського університету Клаудії Польцін-Гауманн (Claudia Polzin-Haumann), багато у житті дитини залежить від того, з ким і якою мірою вона спілкується певною мовою, а також від того, як сприймають цю багатомовність оточуючі: "Одна справа, коли батьки говорять тією самою мовою, а за межами батьківського дому всі люди говорять іншою мовою. Інша справа, коли кожен з батьків говорить своєю рідною мовою й лише одна з цих мов збігається з мовою спілкування за межами дому".

Буває й так, що мама говорить однією мовою, тато - другою, а всі навколо - третьою. "І тут дуже важливо забезпечити дитині психологічний комфорт у спілкуванні її рідними мовами, - впевнена професорка Польцін-Гауманн. - Згідно з опитуваннями, до білінгва, який говорить німецькою й англійською чи німецькою й французькою мовами, у німецькому суспільстві ставляться інакше, ніж до того, хто говорить німецькою й турецькою, наприклад. Проте навіть якщо брати до уваги всі аспекти, кілька рідних мов - це завжди перевага".

Що робити батькам білінгвів?

Вчені радять: аби не втратити перевагу дорогою з дому до дитячого садка чи школи, батькам не варто доводити ситуацію до абсурду й намагатися навчити рідної граматики дворічного малюка. Але слід забезпечити дитині можливість спілкування мовою з різними людьми, варто не лише говорити, але й читати мовою, дивитися мультфільми, - задіяти в цьому процесі якомога більше джерел інформації.

За словами професорки Саарського університету, "дуже важливо запастися терпінням, адже у деяких ситуаціях дитина буде змішувати рідні мови і, можливо, реагувати на якісь речі повільніше, ніж від неї очікують. Це нормально! Головне - бути послідовними й говорити з дитиною лише однією мовою, бо дитині потрібна стабільність у спілкуванні з дорослою людиною".

Білінгвізм корисний для мозку

На сто відсотків ще не доведений факт того, що люди, котрі знають кілька мов, пізніше за інших хворіють на, наприклад, деменцію. Але тренування мозку, на думку вчених, схоже на тренування м’язів. Людина, яка все життя займається спортом задля зміцнення здоров’я, і у похилому віці буде фізично сильнішою за своїх неспортивних однолітків. Те саме з мозком: є сенс його тренувати, причому не після 70, а завжди. І у дітей, які говорять одразу двома й більше мовами, таке тренування "вписане" в життєвий розклад вже від самого народження.

Читати книжки - ніколи не зарано

Як стверджує професор Альпійсько-адріатичного університету Клагенфурта Урсула Долешаль (Ursula Doleschal), "головна перевага білінгвів - це їхня сприйнятливість до знань. При цьому вивчити мову й знати її на тому самому рівні, як і та людина, для якої ця мова рідна, цілком можливо. З іншого боку, важливо визначитися, що ми взагалі розуміємо під "знанням" мови: здатність висловлюватися на прості теми чи вміння писати художні тексти стилістично правильно утвореними реченнями? Хай там як, якщо є можливість від народження спілкуватися двома чи більше мовами, варто неодмінно нею скористатися".

Професорка Таня Ангеловска впевнена, що у випадку з білінгвами ми завжди виходимо з їхніх переваг щодо інших дітей і що ствердження, буцімто одна з мов завжди "страждає", науково не обґрунтоване: "Професорка Йоркського університету Еллен Белосток вже 40 років займається вивченням переваг і недоліків білінгвізму. Вона та її колеги дійшли висновку, що за своїм словниковим запасом діти, які регулярно використовують більш як одну мову, лише трохи поступаються дітям, які знають тільки одну мову, а у здатності засвоювати нові знання навіть випереджають монолінгвів. Словниковий запас дитини-білінгва у кожній з мов, які вона знає, лише трохи менший, ніж словниковий запас монолігвальної дитини в одній мові".

"Білінгвам іноді треба більше часу на те, щоб "підібрати" слово, проте саме ці навантаження на мозок є причиною когнітивних переваг стосовно дітей, які говорять однією мовою, - зазначає Ангеловска. - Багато досліджень показали, що білінгви краще засвоюють нові знання, будь це чи-то іноземна мова, чи математика. Тому гідно хвали, якщо батьки будуть використовувати будь-яку можливість забезпечити дитині спілкування різними мовами".