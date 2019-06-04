Чи готова дитина до школи: як перевіряють дошкільнят у Німеччині?

Відвідування школи в Німеччині є обов'язковим. А ще кожна дитина проходить обстеження в дошкільному віці, по-німецьки - Einschulungsuntersuchung. Проводить його міська адміністрація. На практиці це виглядає так: батьки отримують запрошення прийти з дитиною на дошкільне обстеження у відділ охорони здоров'я - Gesundheitsamt.

Освіта в Німеччині регулюється на земельному рівні, тому в кожній федеральній землі своя освітня програма, свої нормативи та іспити. Але дошкільний тест у восьми з 16 земель - єдиний, а нормативи були розроблені в Білефельді.

Так що ж має вміти дитина, яка йде в німецьку школу? "Читати? Ні, цього її навчать у школі", - посміхається Імке Майвальд (Imke Maywald), керівниця служби лікарів, які спостерігають за станом здоров'я дітей і підлітків в боннському відділі охорони здоров'я. Може, рахувати? І цього від дитини не вимагається. "Багато батьків бояться, що якщо дитина не зможе виконати якісь завдання, то її не допустять до школи, - ділиться своїм досвідом Майвальд в інтерв'ю DW. - Це не так. Ми проводимо скринінг, щоб подивитися, як дитина розвинена для свого віку".

Як відбувається дошкільне обстеження

Дитина, якій до 30 вересня поточного року виповниться шість років, піде до школи у серпні 2019 року. У період з січня по липень вона має пройти обстеження. У призначений день дитина приходить у супроводі одного з батьків до міського відділу охорони здоров'я.

Саме обстеження складається з двох частин. Першу дитина проходить самостійно, без батьків. "Наші співробітники хочуть побачити, як дитина вестиме себе в ситуації, наближеній до шкільної. Вона залишається наодинці з фахівцем і виконує певні завдання", - каже Імке Майвальд. Дитина добре взаємодіє? Поводиться зухвало? Відмовляється щось робити? Уявімо, малюк вів себе вперто і не відповідав на питання фахівця. Цю інформацію потім передадуть у школу. Або, наприклад, фахівець помітить, що дитині складно тримати рівновагу або у неї є якісь інші проблеми. Лікар відділу охорони здоров'я може рекомендувати ерготерапію чи інші ефективні методи. Рецепт потрібно буде вже отримувати у свого педіатра. Під час медогляду лікар перевірить і паспорт щеплень. Якщо потрібно, проведуть консультацію з батьками.

Дошкільне обстеження в Гамбурзі

Другу частину обстеження дитина проходить у присутності батьків. Лікар обов'язково перевірить зріст, вагу, огляне зуби, запропонує дитині виконати кілька фізичних вправ, намалювати точно таку ж картинку, яка буде зображена на аркуші паперу, попросить описати малюнок. Загалом, як підкреслює німецька фахівчиня, йдеться про прості навички і вміння, які прищеплюють дитині вдома і в садочку. "Нічого складного! Це не іспит. Все відбувається в ігровій формі, - запевняє Імке Майвальд. - Вчитися чомусь або спеціально готуватися, щоб пройти тестування, не треба. Дитина все це вміє робити, якщо, звичайно, її не позбавили можливостей набути ці навички - іграшок, книг, олівців".

Випадків, коли дитину рекомендують віддати в школу наступного року, одиниці. "Не більше одного-двох відсотків від загальної кількості, - говорить Імке Майвальд. - Як правило, батьки вже готові до цього". Крім того, під час обстеження ми можемо зрозуміти, чи зможе дитина вчитися в звичайній школі чи їй потрібна корекційна школа. На етапі початкової школи переважно всі діти потрапляють у звичайну школу, в корекційні - мало, оскільки у початковій школіє інтегративні класи. Поняття "інтегративний" - звичне для німецьких дитячих садочків та шкіл. Воно означає, що в них разом зі звичайними дітьми навчаються та граються діти з обмеженими можливостями здоров'я.

Медичне обстеження дозволяє також виявити захворювання, які в подальшому можуть вплинути на навчання і роботу. Наприклад, перевірка зору. Дитина навіть за наявності певних проблем із зором швидко вчиться їх компенсувати. Батькам складно вчасно це помітити.

Хто вирішує, чи піде дитина в школу

Цікаво, що у Німеччині набагато частіше самі батьки хочуть залишити дитину "на другий рік" у дитячому садочку, вважаючи, що вона ще не готова до школи. "Для цього мають бути ґрунтовні медичні передумови. Якщо батьки просто хочуть, щоб дитина погралася ще рік в садочку, де їй дуже комфортно, цього недостатньо", - каже фахівчиня з Бонна. На практиці зустрічаються приклади, коли дитина інтелектуально готова до школи, а психологічної і соціальної готовності у неї немає. "Тоді ми рекомендуємо не віддавати в школу", - пояснює Імке Майвальд.

Ще один важливий аспект: висновок комісії має рекомендаційний характер, школа і батьки не зобов'язані дотримуватися цих рекомендацій. Рішення про допуск дитини ухвалює школа. Разом з тим директор керується висновком комісії і своїми спостереженнями. Як зазначає очільниця боннського відділу охорони здоров'я, найймовірніше, лише в одиничних випадках його рішення відрізнятиметься від висновків лікарів. Однак важливо розуміти, що в Німеччині дитина, яка досягла шкільного віку, зобов'язана йти в школу (Schulpflicht). І тільки в окремих випадках це не відбувається: коли, наприклад, неможливо компенсувати наявний дефіцит навичок і умінь у дитини за рахунок корекційних заходів.

Вирішальним фактором висновок медкомісії є і для дітей, які йдуть до школи раніше "обов'язкового" віку (у Німеччині таких дошкільнят називають "Kann-Kind", що означає, що дитина може, але не повиннна йти в школу). Керівництво школи бере до уваги не тільки той факт, чи готова дитина інтелектуально, але й чи дозріла вона в соціальному плані і на емоційному рівні.

А чим відрізняються сучасні діти? Керівниця відділу боннського відомства звертає увагу на таке негативне явище: сучасні діти замість того, щоб гортати сторінки (виконуючи певні завдання тестування), автоматично роблять рухи, характерні для користувачів смартфонів і планшетів. "Все-таки важливо, щоб дітям були доступні традиційні речі - книги, олівці, фарби, конструктори. Зрозуміло, що ми живемо в епоху цифрових технологій, але ними вони оволодіють рано чи пізно. Для нас важливо, щоб діти проводили час на свіжому повітрі, гралися, лазили, вміли тримати олівець в руці. Якщо ви просто водите пальцем по екрану, дрібну моторику ви не розвинете ", - попереджає Імке Майвальд. Її співробітникам все частіше доводиться констатувати відсутність певних навичок, які діти сьогодні просто не тренують.

Особливості шкільної системи в Німеччині Від малюка до підлітка До шести років діти ходять у дитячий садок. Потім вони зобов'язані відвідувати школу щонайменше до 15 років - до 9 чи 10 класу, залежно від федеральної землі. Навчання вдома можливе лише як виняток, наприклад, у разі тяжкої хвороби.

Особливості шкільної системи в Німеччині Початкова школа (Grundschule) Перший день у школі батьки намагаються "підсолодити", кладучи до "шкільних кульків", які діти отримують у подарунок, багато смаколиків. Але далі на дітей чекає "серйозне життя". Освітню систему Німеччини регулює не федеральний уряд, а уряди окремих федеральних земель. У більшості земель діти ходять до початкової школи чотири роки (в Берліні навіть шість), перш ніж перейти до школи вищого рівня.

Особливості шкільної системи в Німеччині За порадою вчителя Перед тим, як дитина закінчить початкову школу, вчителі радять, до школи якого типу краще далі віддати учня: до гімназії (Gymnasium), загальної (Gesamtschule), реальної (Realschule) чи основної школи (Hauptschule). Часто батьки, однак, лише уважно вислуховують пораду вчителя, але дитину віддають до старшої школи такого типу, який самі вважають за найкращий для свого чада.

Особливості шкільної системи в Німеччині Гімназія (Gymnasium) Гімназія готує дітей до навчання в університеті. Навчання триває до 12-го або в залежності від федеральної землі 13-го класу. В одинадцятому класі учні, як правило, вибирають дві-три дисципліни для поглибленого вивчення. Але це означає звуження профілю: учні гімназії отримують багатосторонню освіту. Атестат зрілості (Abitur) надає випускнику право на вступ до будь-якого вишу.

Особливості шкільної системи в Німеччині Реальна школа (Realschule) У більшості земель навчання в реальній школі триває з 5 до 10 класу. Програма майже така сама, як у гімназії, але менше іноземних мов. Учнів готують до професійних шкіл. Крім того, вони мають право пройти дворічне навчання для роботи держслужбовцем. Учні з високою успішністю також можуть отримати атестат зрілості (Abitur), проте для цього їм доведеться перейти до гімназії чи загальної школи.

Особливості шкільної системи в Німеччині Основна школа (Hauptschule) Основна школа дає неповну середню освіту. Навчання триває до дев'ятого класу. Програма майже така сама, як у школах вищих рівнів, проте темп навчання тут повільніший. До програми входять курси практичного спрямування, які готують учнів до подальшого навчання в професійних освітніх закладах. Після закінчення основної школи учні звичайно можуть перейти до реальної школи, загальної школи чи гімназії.

Особливості шкільної системи в Німеччині Загальна школа (Gesamtschule) Загальні школи поширились у Німеччині в 1970-х роках як альтернатива трискладовій шкільній системі - гімназія, реальна й основна школа. Ці три типи школи інтегровані в загальній школі під одним дахом. Учні можуть отримати атестат зрілості після 13 класу, як в гімназії, або розпочати професійну підготовку після 9 чи 10 класу.

Особливості шкільної системи в Німеччині Боротьба за бажані місця Нині в Німеччині майже половина школярів після початкової школи йде до гімназії. Зростає популярність і загальної школи, адже тут від учнів не вимагають одразу зробити вибір стосовно свого майбутнього - вища освіта чи робоча спеціальність. У великих містах попит на загальну школу вже перевищив пропозицію: так, у Кельні в 2018 році загальні школи були змушені відмовити приблизно 1000 кандидатів.

Особливості шкільної системи в Німеччині Період орієнтації Якщо дитину прийняли до гімназії, це ще не гарантія, що вона її завершить. 5 і 6 класи гімназії вважаються орієнтаційними: якщо учню складно опанувати програму, вчителі можуть порадити перевести його до реальної чи основної школи. Водночас якщо учень реальної чи основної школи в 5 і 6 класах має високу успішність, він може відносно без проблем перейти до гімназії.

Особливості шкільної системи в Німеччині Різні федеральні землі, різні моделі У різних федеральних землях - різна система: в Саксонії після початкової школи діти відвідують школу вищого рівня (Oberschule) (поєднання основної й реальної шкіл) або гімназію. В деяких землях також можна з 1 по 10 клас відвідувати громадську школу (Gemeinschaftsschule), яка є різновидом загальних шкіл. У Баварії з 2011 року замість старшої ввели середню школу (Mittelschule). Заплутатися легко.

Особливості шкільної системи в Німеччині Професійне училище (Berufsschule) Після старшої й реальної шкіл учні продовжують навчання в професійному училищі. Тут теорія йде пліч-о-пліч з практикою, завдяки чому випускники стають затребуваними спеціалістами на ринку праці. Професійні школи тісно співпрацюють з фабриками й підприємствами, які пропонують проходження навчальної практики і є потенційними роботодавцями випускників.

Особливості шкільної системи в Німеччині Інклюзивне навчання Діти з інвалідністю зазвичай відвідують спеціальні школи (Förder- und Sonderschulen), які пристосовані під їхні потреби. Критики вважають, що таким чином діти почуваються ізольованими в суспільстві. Тим часом деякі з цих дітей можуть відвідувати й звичайні школи. Водночас опоненти вказують, що через брак вчителів зі спеціальною освітою у звичайних школах діти не отримують відповідного піклування.

Особливості шкільної системи в Німеччині Розклад уроків, що постійно змінюється Часом заняття закінчуються о 12:00, часом о 15:00 чи 16:00. Для батьків, які працюють, це справжній виклик. Лише деякі школи пропонують догляд за дітьми впродовж усього дня, коли учні після уроків можуть залишатися виконувати домашні завдання чи відвідувати різні гуртки.

Особливості шкільної системи в Німеччині Приватні школи - в меншості Також у Німеччині є приватні навчальні заклади, як наприклад, вальдорфські школи, інтернати й школи, що фінансуються церквою. Але більшість дітей відвідують державні навчальні заклади. І не варто боятися: якість освіти висока також за межами приватних установ. Автор: Луїза Шефер

