Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?
Поки що iPhone ще можна знайти в стамбульських магазинах електроніки. Турки люблять ґаджети фірми Apple - вони на другому місці за продажами. Але президент Ердоган не поділяє захоплення американськими продуктами. Він закликав турків бойкотувати їх і переходити на мобілки інших виробників, приміром, з Азії. Щоправда, турки, схоже, не поспішають реагувати на такі заклики. Дивіться в репортажі DW:
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