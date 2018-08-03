 Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.08.2018

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Європа

Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?

Türkei Ankara Rede Erdogan (picture-alliance/Xinhua/Turkish Presidential Palace)

Реджеп Ердоган проти Apple

Поки що iPhone ще можна знайти в стамбульських магазинах електроніки. Турки люблять ґаджети фірми Apple - вони на другому місці за продажами. Але президент Ердоган не поділяє захоплення американськими продуктами. Він закликав турків бойкотувати їх і переходити на мобілки інших виробників, приміром, з Азії. Щоправда, турки, схоже, не поспішають реагувати на такі заклики. Дивіться в репортажі DW:

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Туреччина підвищила мита на низку американських товарів

Анкара звинуватила Вашингтон у нападах на економіку та підвищили мита на автомобілі, алкогольні напої, тютюн та інші товари, що імпортуються зі США. (15.08.2018)  

Турецька ліра у вільному падінні

Конфлікт між Туреччиною та США зумовив вільне падіння турецької валюти, яке все ще триває. Анкара намагається реагувати, проте поки доволі безуспішно. (14.08.2018)  

Коментар: Турецька криза небезпечна для економіки Європи

Довіра інвесторів до колись успішного реформатора Ердогана вичерпується. Криза на Босфорі може коштувати йому посади президента Туреччини. Однак і європейську економіку вона може боляче вразити, застерігає Генрік Беме. (13.08.2018)  

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Докладно

Türkei Ankara Rede Erdogan (picture-alliance/Xinhua/Turkish Presidential Palace)

Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone? 

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