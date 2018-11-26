Чи відгукнеться НАТО на заклик Порошенка про Азовське море (відео)

З моменту загострення конфлікту в Азовському морі в НАТО неодноразово висловлювали підтримку на адресу України, підкреслюючи, що застосування Росією військової сили проти українських кораблів виправдань немає. Однак це ще не означає, що на заклик Петра Порошенка направити військові кораблі Північноатлантичного альянсу в Азовське море країни НАТО відгукнуться позитивно, вважають експерти.

