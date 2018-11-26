 Чи відгукнеться НАТО на заклик Порошенка про Азовське море (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.11.2018

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Політика й суспільство

Чи відгукнеться НАТО на заклик Порошенка про Азовське море (відео)

Президент України Петро Порошенко закликав НАТО скерувати військові кораблі в Азовське море. DW опитала експертів, наскільки реалістично, що країни НАТО відгукнуться на цей заклик.

Russland Ukraine Krim Konflikt (Reuters/A. Dmitrieva)

Петро Порошенко закликав НАТО скерувати військові кораблі в Азовське море

З моменту загострення конфлікту в Азовському морі в НАТО неодноразово висловлювали підтримку на адресу України, підкреслюючи, що застосування Росією військової сили проти українських кораблів виправдань немає. Однак це ще не означає, що на заклик Петра Порошенка направити військові кораблі Північноатлантичного альянсу в Азовське море країни НАТО відгукнуться позитивно, вважають експерти.

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