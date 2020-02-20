 Чи вплине повернення ексберкутівців на хід справи Майдану | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.02.2020

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Україна

Чи вплине повернення ексберкутівців на хід справи Майдану

Двоє зі скандалом обміняних з "ДНР" та "ЛНР" ексбійців "Беркуту", яких звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані, повернулися на підконтрольну Києву територією. Чи вплине це на слідство у справі Майдану?

Двоє ексберкутівців, яких підозрюють у причетності до вбивств на Майдані, повернулися на підконтрольну Києву територію

Двоє ексберкутівців, яких підозрюють у причетності до вбивств на Майдані, повернулися на підконтрольну Києву територію

До Києва з непідконтрольних владі українських регіонів повернулися двоє обвинувачених у розстрілі людей на Майдані 2014 рокуколишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", яких наприкінці минулого року з великим скандалом обміняли на полонених у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Фотографії усміхнених Сергія Тамтури та Олександра Маринченка ще 8 лютого на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікував їхній адвокат Олександр Горошинський. Нині вони на волі під особистим зобов'язанням.

Пам'ять не вмирає

У ці дні, на шості роковини розстрілів на Майдані в Києві, біль родичів загиблих не стихає. Вони вчергове з'їхались до Києва, аби запалити свічки пам'яті біля портретів своїх близьких. Ігор Гурик, батько 19-річного загиблого в центрі Києва протестувальника, однією рукою показує на бетонну клумбу, за якою ховався його син, а іншою - на барикади, з яких, очевидно, прилетіла смертельна куля. "Бачите, в його бік стріляли не раз", - веде він далі та показує пробиті кулями дірки в бетоні. Там, де раніше були сліди від куль, зараз свіжозамазані й побілені латки. "Всі сліди намагаються стерти, навіть на такому рівні", - розводить руками чоловік. Допоки слідство не завершене, йому важливо, аби всі речові докази були максимально збережені.

Експертиза пострілу Романа показала, що стріляли в хлопця не з даху сусідніх будинків, а з вулиці Інститутська, місця, де розміщувалися спецпризначенці, зокрема, з так званої "чорної роти" під командуванням Дмитра Садовника. Підозру в причетності до розстрілів на Майдані оголошено 26 тодішнім бійцям цього підрозділу. Та на лаві підсудних - лише п'ятеро. Решта переховується на території Росії й анексованого нею Криму. Українська прокуратура зверталась з проханням про екстрадицію ексберкутівців, та видавати їх Росія відмовляється.

Саме тому факт звільнення та обмін наприкінці грудня останніх п'ятьох обвинувачених неабияк обурив активістів. Ті блокували залу Святошинського суду Києва, де розглядається справа Майдану, та Лук'янівське СІЗО, де утримували обвинувачених берктутців. Ігор Гурик згадує події того грудневого дня: "Я скажу чесно, я два дні не те що не міг повернутися до тями, я не міг повірити, що такі речі відбуваються. Якщо Янукович для мене президент-злочинець, то Зеленський лишиться людиною, яка випустила вбивць". Чоловік хоче, аби притягли до відповідальності конкретних людей. Навіть якщо вони були просто виконавцями.

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У шості роковини розстрілів на Майдані президент України Володимир Зеленський пообіцяв родинам загиблих, що рослідування буде завершено. До відповідальності за скоєння цих злочинів на даний момент притягають 450 людей. (20.02.2020)

Зривати суд ніхто не буде?

Зустрітися чи поговорити по телефону зі звільненими Олександром Маринченком та Сергієм Тамтурою не вдається. Адвокати бережуть своїх під захисних від журналістів та й самі не знаходять час для зустрічі з пресою. Телефоном кажуть: усі пояснення на Facebook у відкритому зверненні, яке ексберкутівці опублікували одразу після повернення на підконтрольну Україні територію. У листі вони звернулись до керівництва країни - президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки - з вимогою скасувати закон про амністію учасників Євромайдану. Вони називають його "державним переворотом", а протестувальників - "озброєними злочинцями". Мета їхнього повернення до України - "відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут", кажуть ексбійці.

Ексбійців Беркуту обміняли наприкінці 2019 року на полонених у ДНР та ЛНР

Ексбійців "Беркуту" обміняли наприкінці 2019 року на полонених у "ДНР" та "ЛНР"

Один з адвокатів обвинувачених, Ігор Варфоломєєв, у телефонному коментарі для DW заявляє, що повернення інших трьох підозрюваних - справа часу. Ті чекають на приведення до ладу документів. Згодом усі планують ходити на судові засідання, особливого ставлення через своє добровільне повернення, каже адвокат, вони не очікують. "Усі п'ять осіб апеляційним судом звільнені з-під варти. Які можуть бути поблажки? Якщо вони вже є вільними людьми, вони будуть приходити на процес і в загальному порядку працювати, як і працювали. Просто будуть вдома, з рідними", - каже Ігор Варфоломєєв.

У суді захист планує надалі наполягати на невинуватості ексберкутівців. Зокрема, апелюватимуть до випадків стрілянини з боку мітингувальників у силовиків та до балістичних експертиз, які не довели факту, що кулі в тілах майданівців були випущені саме зі зброї цих п'ятьох беркутівців. Хоча цим адвокат суперечить даним іншої експертизи, за якою куля, яка вбила ще одного протестувальника, Максима Шимка, була випущена зі зброї, закріпленої за так само обміняним із "ДНР" та "ЛНР" колишнім беркутівцем Сергієм Зінченком.

Stills aus einem DW-Video von K. Lutska (DW)

Адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич

Родичі жертв Майдану вимагають змін

Звільнення ексберкутівців поки що лише відтермінувало чергове засідання суду у справі Майдану. Замість січня воно відбудеться 17 березня. Якщо до цього часу повернуться всі ексберкутівці, розгляд справи триватиме у звичному режимі. Якщо - ні, то знову назріє проблема зміни українського законодавства у частині заочного судочинства, каже адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич. За його словами, Кримінальний кодекс України вже давно слід адаптувати до нових умов, у яких нині живе країна - агресії Росії та гібридної війни. Наприклад, слід роз'яснити, що робити з особою, яка знаходиться на окупованій території України, але не досяжна ні для українських, ні для багатьох іноземних правоохоронних органів, каже він. Або як діяти, коли в міжнародній допомозі країна відмовляє, як це систематично робить Росія, додає адвокат. Два розділи правок Титич разом з іншими експертами написав ще в 2016 році. Він розраховує, що нинішній парламент їх підтримає.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Перший комікс про Майдан

    Комікс про Революцію гідності розрахований на молоду аудиторію. На 36 сторінках у картинках і коротких діалогах автори змальовують акції протесту студентів, їх побиття "беркутівцями" та початок масових демонстрацій на Майдані.

  • Головна героїня коміксу про Майдан Мирослава

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Головна героїня як збірний образ

    Головна героїня графічної новели - молода дівчина Мирослава - не цікавиться політикою і веде насичене розвагами студентське життя. За задумом авторів, Мирослава є збірним образом української молоді часів Революції гідності.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Студентський протест, що переріс у революцію

    Комікс показує перші протести студентів проти відмови від євроінтеграції, з яких у кінці листопада 2013 року фактично розпочалася Революція гідності.

  • Побиття студентів - сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Побиття студентів пробудило свідомість українців

    Переломним моментом для головної героїні коміксу Мирослави стає побиття "беркутівцями" студентів, у епіцентрі якого вона опиняється випадково.

  • Михайлівський собор, який прихистив студентів (сцена з коміксу про Майдан)

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Михайлівський собор, який прихистив студентів

    Комікс має документальне підґрунтя. У ньому зображені реальні локації та збережена хронологія подій - як-от втеча студентів до Михайлівського собору після нападу бійців особливого призначення.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Електронна книжка у вільному доступі

    Наклад книжки складає 1700 примірників, які будуть поширені, зокрема, у школах та бібліотеках. У вільний доступ викладуть і електронну версію книжки українською та англійською мовами.

  • Презентація Історії з Майдану в Києві 17 лютого

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Майдан очима молоді

    Над графічною новелою працювали художник Микита Губський, художниця Рейхан Аксу, а також сценарист Богдан Солов'ян. Шість років тому вони самі були підлітками і не брали участі в революції. На думку кураторів, саме тому їм вдалося зобразити події максимально об'єктивно. Окрім творчої команди, до проєкту долучали психолога та працівників Національного музею Революції гідності.

  • Презентація коміксу про Майдан у Києві, 17 лютого

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Комікси замість книжок з історії

    На думку кураторів проєкту, формат графічної новели якнайкраще доносить молодій аудиторії реальну історію Революції гідності.

  • Презентація коміксу в Києві

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Презентація до шостих роковин розстрілів на Майдані

    Робота над графічною новелою тривала декілька місяців. Комікс презентували напередодні шостих роковин масових розстрілів на Майдані Незалежності.

  • Обкладинка книжки Історія з Майдану

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Три місяці революції у трьох епізодах

    Автори проєкту планують вихід ще двох епізодів "Історії з Майдану" у 2021 році. Загалом у трьох збірках коміксів будуть описані всі найважливіші події Революції гідності від її початку в листопаді 2013-го і до завершення у лютому 2014 року.

    Автор: Світлана Власова


DW.COM

"Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

В Україні вперше випустили комікс про Революцію гідності. Як підлітків та молодь знайомитимуть із подіями шестирічної давнини на Майдані - дивіться у фотодобірці DW. (20.02.2020)  

Аудіо й відео до теми

Історія Майдану в коміксах: легко про серйозне (18.02.2020)  

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