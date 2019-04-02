Чи вистачає Україні лікарів, як стверджує Уляна Супрун - фактчек DW (відео)

В Україні 185 тисяч лікарів. Цього цілком достатньо, запевняє виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. DW перевірила, чи справді це так.
В Україні достатньо лікарів у розрахунку на кількість населення, запевняє виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Разом з тим Україні нині, на її думку, більше потрібні лікарі первинної ланки, а не вузькоспеціалізовані фахівці.Та навідміну від кількості, є велика проблема з якістю медичних кадрів:
Уляну Супрун не раз намагалися усунути з посади через медичну реформу в Україні. DW перевірила, як медреформа втілюється в провінції та чому одні лікарі задоволені, а інші - категорично проти нововведень. (26.02.2019)
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