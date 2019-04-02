Чи вистачає Україні лікарів, як стверджує Уляна Супрун - фактчек DW (відео)

В Україні достатньо лікарів у розрахунку на кількість населення, запевняє виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Разом з тим Україні нині, на її думку, більше потрібні лікарі первинної ланки, а не вузькоспеціалізовані фахівці.Та навідміну від кількості, є велика проблема з якістю медичних кадрів: