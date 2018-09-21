Чи виправданий візит до Росії депутатів усіх фракцій Бундестагу?

Яким чином Німеччина має поводитися з Росією? Потрібними чи шкідливими є санкції, запроваджені проти РФ після анексії Криму? Навколо цих питань сьогодні у ФРН точаться суперечки. І думки щодо цього кардинально відрізняються навіть всередині деяких німецьких партій.

Коли делегація за участі депутатів усіх фракцій Бундестагу здійснює поїздку до Росії, критики не уникнути. Тим більше, коли цю делегацію очолює представник правопопулістської та напрочуд дружньої до Путіна партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), депутат Бундестагу Роббі Шлунд (Robby Schlund). Критика у бік цієї поїздки не забарилася: приміром, найбільший німецький таблоїд Bild написав статтю, назвавши візит "скандальною поїздкою". І, за інформацією видання, основні заходи Шлунд планував з допомогою Кремля і без участі посольства ФРН.

Цю інформацію німецькі парламентарі цілковито заперечують: за їхніми даними, посольство "активно підтримувало цю поїздку". Крім того, як стверджується, інші німецькі депутати також вносили свої пропозиції до планів поїздки делегації на чолі зі Шлундом до Росії. За словами парламентарки від Соціал-демократичної партії Німеччини Доріс Барнетт (Doris Barnett), таким чином вони хотіли стимулювати діалог з російським громадянським суспільством та представниками бізнесу. Спочатку поїздка німецької делегації таких планів не містила.

Відкрита розмова

На думку депутата Бундестагу від німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Міхаеля Лінка (Michael Link), який досить критично ставиться до Кремля, подібні поїздки є дуже важливими. "Коли парламентарі прибувають та не мають можливості поспілкуватися, у тому числі із критикою та суперечками, тоді ми не виконуємо нашу роботу. До депутатського мандату належать відвідування одне одного, а також відкрита розмова одне з одним", - зауважив Лінк у розмові з Deutsche Welle.

Виконувач обов'язків керівника фракції Лівої партії у Бундестазі Ґреґор Ґізі (Gregor Gysi), який також є членом делегації, вітає те, що у поїздці взяли участь представники усіх фракцій. "Таким чином ми уникаємо будь-якої односторонності, як щодо викладення ситуації всередині Німеччини, так і щодо відносин ФРН з іншою державою", - переконаний Ґізі.

За його словами, метою таких поїздок є "встановлення чи розвиток контактів між парламентами". "Оскільки контактів лише між урядами часто недостатньо, а особливо тоді, коли є складнощі у відносинах. У такому разі депутати повинні намагатися встановити контакти іншими шляхами", - вважає представник німецьких Лівих.

Зібрати контакти, зрозуміти позиції

Лінк пояснює сенс поїздки наступним чином: "Нашим завданням не є здійснювати зовнішню політику замість уряду. Ми хочемо встановити контакти з депутатами Держдуми РФ та зрозуміти їхню позицію. А також окреслити різні позиції".

Всередині німецької делегації існують різні погляди щодо санкцій Заходу щодо РФ, і це питання також має відкрито обговорюватися з російською стороною. "Допоки не буде суттєвого прогресу у мінському процесі, санкції будуть виправдані", - вважає представниця Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Сильвія Пантель (Sylvia Pantel). Але це не означає, що діалог є зайвим, переконана вона. Якраз навпаки - діалог потрібен, вважає також інший політик ХДС Міхаель фон Аберкрон (Michael von Abercron).

Російська сторона має дедалі більше зацікавленості у контактах та у посиленні співпраці, наголошує представник німецьких Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), ще один член делегації, який через проблеми зі здоров'ям змушений був раніше за інших повернутися до ФРН. За його словами, в останні роки ситуація була інакшою: "Росія через ситуацію, яка загострилася, не була зацікавлена у діалозі. По суті ми повинні були її до цього схилити".

Шість депутатів від усіх фракцій Бундестагу перебуватимуть у Москві та у Калузі до п'ятниці, 21 червня. Шлунд, якому нещодавно не вдалося провести через Бундестаг рішення створити офіс у Москві за державні кошти, є першим політиком АдН, який очолив подібну закордонну делегацію.