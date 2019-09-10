Чи вдасться Києву збудувати діалог з новими єврокомісарами

У Єврокомісії відбулося доволі значне перетасування портфелів, завдяки чому у її новому складі може опинитися чимало єврокомісарів зі старої команди. Серед них є й такі, які добре знайомі з українською тематикою. Хоча напрямок їхньої діяльності відтепер зміниться, проте і на нових посадах вони продовжать спілкування зі своїми візаві в українському уряді та обмінюватимуться досвідом зі своїми наступниками, вважають експерти. Певні застереження у них викликає лише особа профільного для України єврокомісара з питань розширення та політики добросусідства, який представляє Угорщину.

Важковаговики з українським досвідом

Українські експерти звертають увагу на високий професіоналізм нового складу Єврокомісії, оскільки до неї увійшли колишні прем’єр-міністри, міністри, а також ті, хто вже обіймали посади єврокомісарів у кабінеті Жана-Клода Юнкера. Серед них старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра називає виконавчого віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, віце-президента з питань міжнародних відносин Мароша Шевковича, виконавчого віце-президента з питань економіки, єврокомісара з фінансових справ Валдіса Добровскіса, єврокомісара з питань бюджету та адміністрації Йоганнеса Гана.

Заступник голови правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук нагадує, що ключова посада у європейській дипломатії верховного комісара з питань зовнішньої та безпекової політики радше за все дістанеться іспанцю Жозепу Боррелю, який "доволі стримано ставиться до Росії, тож, очевидно, дотримуватиметься цієї лінії і на новій посаді".

Нейтральні прагматики

Серед нових кандидатур, з якими найчастіше доведеться мати справу українській владі, є ті, що викликають обережний оптимізм щодо подальшої побудови відносин з Брюсселем, вважає ключовий експерт проекту "Громадська синергія" Зоряна Міщук. Це естонка Кадрі Сімсон, яка займатиметься питаннями енергетики, ірландець Філ Гоган, котрий відповідатиме за торгівлю, француженка Сільві Гулар, яка контролюватиме сферу промислової політики та цифрового ринку. "Ці люди займатимуться тими напрямками, за якими Україна має шанси досягти істотного прогресу в поглибленні інтеграції і виходу на європейські ринки", - зауважила Міщук. На її думку, ці кандидатури більш нейтральні: "Вони не мають якоїсь негативної аури чи яскраво виражених симпатії до України, але, я сподіваюся, що вони зможуть встановити з Києвом конструктивну співпрацю", - каже експертка.

Серед цікавих для України призначень Сергій Герасимчук називає кандидатуру Янеса Ленарчича (Словенія) на посаду єврокомісара з питань кризового менеджменту. "Брюссель розглядає ситуацію в Україні як таку, яка може обернутися кризовим явищем для самого ЄС", - пояснює аналітик. А Ленарчич добре знайомий із українською проблематикою, бо обіймав посаду директора Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ під час Революції Гідності. "Тож український кейс не є для нього чимось новим і він знається на ситуації", - наголосив Сергій Герасимчук.

Суперечлива кандидатура

На посаду єврокомісара з питань розширення та політики добросусідства очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала призначити представника Угорщини, країни, яка останнім часом блокує європейську та євроатлантичну інтеграцію Києва. Ним став Ласло Трочані відомий своїми тісними зв’язками з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, в уряді якого обіймав посаду міністра юстиції.

Особистість Трочані викликає в експертів багато запитано та сумнівів. "Є побоювання, що в його особі Україна навряд чи матиме палкого прихильника розширення можливостей для євроінтеграції", - прогнозує Зоряна Міщук. У свою чергу Лео Літра висловив сподівання, що в разі призначення Ласло Трочані, "уряд Орбана не використовуватиме цей пост для просування суто угорської політики в регіоні".

Постать Трочані контроверсійна і викликає запитання не тільки в української сторони, зауважує Сергій Герасимчук. На його думку, політика ЄС та позиція Будапешта з приводу деяких істотних позицій різняться. "Виникають сумніви, наскільки ефективно Трочані зможе працювати з Франсом Тіммермансом, який є послідовним критиком політики угорського уряду", - пояснює Герасимчук. Категорично проти цього призначення виступає лідерка фракції зелених у Європарламенті, німкеня Ска Келлер (Ska Keller). Тож з огляду на ці нюанси затвердження кандидатури Трочані у ЄП виглядає доволі проблемним, вважає експерт.

Представлятиме ЄС, а не власну країну

Тим часом офіційний Київ уникає гострих коментарів на адресу угорського кандидата. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба висловив сподівання у Брюсселі, що у випадку затвердження на посаду єврокомісара з питань розширення та політики добросусідства представника Угорщини, той представлятиме позицію всього ЄС, а не своєї країни. "Будь-який комісар після призначення стає представником всього Євросоюзу, а не тільки однієї держави", - наголосив Кулеба.