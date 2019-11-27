Чи вдасться в Україні скасувати паперові трудові книжки з третьої спроби?

Трудові книжки українців переведуть у цифровий формат. Відповідний законопроект 27 листопада схвалив уряд України. "Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, пенсії та соціальні виплати в Україні в майбутньому призначатимуться автоматично, без зайвої бюрократії та додаткової необхідності відвідувати Пенсійний фонд. Однак за це ще має проголосувати Верховна Рада.

Як це працюватиме?

Поки що тексту урядового законопроекту немає ані на сайті українського уряду, а ні на сайті Верховної Ради. Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати. Але, як відзначив Дубілет, якщо хтось усе-таки захоче "колекціонувати" інформацію про свій стаж у трудових книжках, заборонити цього ніхто не може. "Можна й надалі просити свого роботодавця робити в ній записи й ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець цього тепер не зобов'язані робити", - запевнив міністр Кабінету міністрів.

В уряді кажуть, що громадяни зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій трудовий стаж через інтернет. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо йому важливо перевірити стаж майбутнього працівника з офіційних реєстрів. Як пояснив Дубілет, доступ до електронного реєстру, де зберігатимуться трудові записи, здійснюватиметься людиною за допомогою електронного цифрового підпису чи BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.

Дані про трудові відносини з робітником роботодавець вноситиме автоматично через сплату єдиного соціального внеску та подачу податкової звітності щодо кожного працівника. "Все це автоматично відбувається і зараз. Але роботодавець змушений дублювати свою роботу і ще й записувати все в паперову трудову книжку. Окрім цього, він має зберігати цю книжку в себе, нести за неї відповідальність та сплачувати штрафи в разі некоректного заповнення чи її втрати", - пояснює економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина.

Новація для молодих

Зараз у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який веде Пенсійний фонд України, є дані про всіх українців, які сплачують єдиний соціальний внесок, починаючи з 2000 року, зазначає Михайлишина. Трудовий стаж до цього часу є в паперових трудових книжках та в паперових документах підприємств та організацій, де людина працювала до 2000 року. Як вирішити цю проблему, поки невідомо.

Голова комітету з розвитку підприємництва Спілки українських підприємців Андрій Єрашов зауважує, що якщо зараз в електронному реєстрі видні суми сплачених соціальних внесків, на основі яких призначається пізніше пенсія, то в паперовій книжці цього немає. Тому робітникові, який має трудовий стаж до 2000 року, так чи інакше доведеться звертатися до свого підприємства за довідкою про сплачені за нього соціальні податки, аби отримати пенсію. "Паперова трудова книжка була потрібна лише до 2000 року і то лише для констатації місця роботи, бо все одно доведеться туди йти за довідкою про колишню зарплату. Всім у віці 35+ така книжка вже не потрібна, бо по них усі данні є в реєстрі", - зазначає Єрашов.

Чи буде третя спроба вдалою?

Саме через це Федерація профспілок України довгий час чинила опір переведенню трудових записів у цифровий формат. Зараз там, однак, підтримують новацію, але лише за умови, що трудові книжки зі стажем до 2000 року будуть оцифровані і також занесені до реєстру. "Важливо, аби ця інформація була оцифрована і збережена в досьє банку інформації людини, до якого вона мала би доступ", - акцентує увагу голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Та коли у 2015 році уряд Арсенія Яценюка та пізніше уряд Володимира Гройсмана намагалися впровадити цю новацію, саме профспілки були проти скасування паперових трудових книжок і всіляко гальмували це. "Тоді у нас не було гарантій, що паперова книжка залишатиметься у людини на руках, і були лише заяви. Зараз держава готова до впровадження цього", - пояснює Осовий.

Утім, щоб зараз перевести трудові записи в цифровий формат, потрібно внести зміни до понад тридцяти кодексів, законів та підзаконних актів, констатують експерти. Тож на те, що ідею реалізують швидко, сподіватися не варто. Директор Інституту соціально-економічних трансформацій, експерт Реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський вважає, що раніше весни наступного року скасувати паперові трудові книжки не вдасться. І це найоптимістичніший прогноз, враховуючи зниження інтенсивності голосування монобільшістю фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

При цьому експерти наголошують, що без непотрібного дублювання паперових і електронних трудових книжок зникне корупційна складова процесу оформлення на роботу, а для бізнесу зменшаться витрати на адміністрування трудових відносин з працівниками. Неурядова організація EasyBusiness підрахувала, що скасування паперових трудових книжок може заощадити для бізнесу близько 500 мільйонів гривень щороку.