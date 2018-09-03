 Чи варто очікувати нових санкцій ЄС проти РФ через справу Скрипаля | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.09.2018

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Європа

Чи варто очікувати нових санкцій ЄС проти РФ через справу Скрипаля

Уряд Великобританії підозрює двох офіцерів російського ГРУ в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та вважає Володимира Путіна відповідальним. У ЄС і НАТО солідарні з Лондоном, але поки лише на словах.

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen (picture-alliance/PA Wire/A. Matthews)

На замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері в березні цього року  Захід відреагував швидко і неочікувано жорстко. Лондон звинуватив в отруєнні екс-шпигуна Росію і заявив про особисту відповідальність президента Володимира Путіна. Незадовго після інциденту близько 30 країн вислали понад 150 російських дипломатів, зокрема 19 членів ЄС. Москва відповіла дзеркальними заходами. 

Нині ж, після того, як прем'єрка Великобританії Тереза Мей оголосила імена підозрюваних у замаху, Німеччина, Франція, США та Канада так само довго не змусили чекати на реакцію солідарності. Разом з Лондоном вони в четвер, 6 вересня, висловили своє "обурення" використанням під час отруєння Скрипаля нервово-паралітичної речовини "Новачок". П'ять країн поділяють упевненість, що обидва підозрюваних працювали на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ) та що "ця операція з найвищою ймовірністю була погоджена на найвищому урядовому рівні".

У замаху на Сергія Скрипаля підозрюють офіцерів ГРУ Олександра Петрова та Руслана Боширова

У замаху на Сергія Скрипаля підозрюють офіцерів ГРУ Олександра Петрова та Руслана Боширова

Реакція ЄС

Ще раніше цього дня на прохання DW результати розслідування прокоментували в Єврокомісії. Її речниця Майя Косьянчич наголосила, що застосування хімічної зброї, у тому числі токсичних речовин як зброї, "цілковито неприйнятне за будь-яких обставин" і "є загрозою для безпеки нас усіх". У відповідь на цю загрозу лідери країн ЄС у червні вирішили розробити новий режим обмежень щодо використання та поширення хімзброї. Як повідомила Косьянчич, робота над ним триває.

У березні країни Євросоюзу вислали загалом кілька десятків російських дипломатів практично "авансом". Тоді вони покладалися на оцінку Лондона, що нема іншого ймовірного пояснення атаці в Солсбері, аніж те, що за нею стоїть російська держава. Москва свою причетність до замаху на екс-агента заперечує.

Таку швидку реакцію ЄС оглядачі називали безпрецедентною, утім, до подальних дій щодо РФ ЄС не вдавався. З того часу лише США запровадили санкції проти Росії. Усі ж інші чекали, якими будуть результати розслідування у Великобританії. Лондон залучив до нього аж близько 250 детективів. І коли Мей заявила, що слідчі визначили двох підозрюваних - офіцерів ГРУ, які відвідали Великобританію під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов, вона пообіцяла не зупинятися на досягнутому. "Ми будемо наполягати на нових режимах санкцій ЄС проти відповідальних за кібератаки, грубі порушення прав людини і за нові імена згідно з наявним режимом проти Росії", - заявила Мей.

Розмови про санкції

Речиця Єврокомісії питання нових санкцій також порушила. "Якщо казати про додаткові обмежувальні заходи, то остаточне рішення, як вам відомо, в руках Ради ЄС", - зазначила Косьянчич.

Терез Мей у британському парламенті обіцяє наполягати на нових санкціях ЄС проти Росії

Терез Мей у британському парламенті обіцяє наполягати на нових санкціях ЄС проти Росії

Євродепутат від Європейської народної партії Тунне Келам переконаний, що зараз час для ЄС діяти. Адже якщо раніше були сумніви, чи стоїть за замахом у Солсбері Кремль, то нині для естонського депутата все зрозуміло. Келам згоден з висновком Лондона, що відповідальним за хімічну атаку на території держави ЄС є президент РФ Володимир Путін. "Тому нам треба посилити санкції проти Росії, як закликала прем'єрка Мей", - каже політик.

Він вважає, що це мають бути персональні адресні санкції проти "осіб, щодо яких ми можемо довести, що вони особисто та політично відповідальні за такі справи". Депутат нагадує, що до подібного кроку у своїй резолюції закликав Європарламент, але уряди ЄС на нього не пішли.

Експерт фракції Зелених у німецькому Бундестазі Омід Нуріпур, який спеціалізується на зовнішній політиці, вважає позитивним, що зараз з'явилася можливість довести справу в суді. Він погоджується, що така операція ГРУ без дозволу Путіна відбутися на могла. "Тому зараз слід підтримати британців і переслідувати чітку лінію у ЄС стосовно Росії", - закликає він.

DW.COM

Майже 20 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів через справу Скрипаля. Солідарність із Великобританією продемонструвала і Україна. Попри це в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з Москвою. (28.03.2018)

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Що стоїть на заваді новим санкціям?

Вирішує, чи запроваджувати нові санкції, Рада ЄС. Британська газета The Guardian уже написала, що Лондон іде на ризик, закликаючи ЄС до нових заходів. Крім того, поки повідомлень про те, чи виносив британський уряд пропозицію про нові санкції на розгляд Ради ЄС, не було. Не покращує позицію Лондона і відсутність прогресу в переговорах щодо виходу Великобританії з Євросоюзу.

У складі міністрів закордонних справ Рада ЄС ухвалює рішення одноголосно. Залишається під питанням, чи зможе Лондон переконати всі решту 27 урядів погодитися на нові заходи. Адже у березні дев'ять країн ЄС вирішили не висилати російських дипломатів.

Тунне Келам визнає, що запровадження нових санкцій - справа непроста. "Особливо мене непокоїть головування у Раді ЄС Австрії, яка має тісні зв'язки з Росією", - додає він. Як відомо, коаліція в Австрії підтримує не дуже жорсткий курс щодо Москви. Особливо це стосується Австрійської партії свободи, висунута якою Карін Кнайссль очолює МЗС.

Омід Нуріпур також обережний в оцінках: "Чи будуть запроваджені санкції, а також які саме, залежить передусім від того, щодо чого вдасться домовитися. Це довга дорога, тож доведеться почекати".

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    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

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    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

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    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

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Громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Бошірова британська прокуратура підозрює у спробі вбивства Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль та Ніка Бейлі. Підозрюваних зняли камери спостереження на вулиці в Солсбері безпосередньо перед злочином.

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У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні.

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Докладно

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen (picture-alliance/PA Wire/A. Matthews)

Чи очікувати санкцій ЄС проти РФ через справу Скрипаля

У ЄС і НАТО солідарні з Лондоном, але поки лише на словах. 

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