Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи? (відео)

В Україні 25 обленерго, які надають електроенергію населенню і підприємствам. Майже всі вони вже давно виведені з-під контролю держави і перебувають у власності олігархів. Це робилося під приводом того, що у приватних руках підприємства працюватимуть ефективніше. Втім, саме ці, вже приватні обленерго, постійно мотивують державу піднімати тарифи, мовляв, для модернізації старих мереж.

