Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи? (відео)

Щоразу перед виборами політики змагаються між собою у популістичних обіцянках знизити комунальні тарифи та ціни на газ. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.
В Україні 25 обленерго, які надають електроенергію населенню і підприємствам. Майже всі вони вже давно виведені з-під контролю держави і перебувають у власності олігархів. Це робилося під приводом того, що у приватних руках підприємства працюватимуть ефективніше. Втім, саме ці, вже приватні обленерго, постійно мотивують державу піднімати тарифи, мовляв, для модернізації старих мереж.
Українські ТЕС найменш ефективні у світі, а собівартість - найвища, стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому? (06.12.2018)
Пеня за невчасну сплату комунальних послуг складатиме до 0,01 відсотка від суми боргу за кожен день прострочки. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків боргу. (01.05.2019)