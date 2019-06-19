 Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.06.2019

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Політика й суспільство

Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи? (відео)

Щоразу перед виборами політики змагаються між собою у популістичних обіцянках знизити комунальні тарифи та ціни на газ. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.

Symbolbild - Überland Stromleitung (Fotolia/H. Wolf)

В Україні 25 обленерго, які надають електроенергію населенню і підприємствам. Майже всі вони вже давно виведені з-під контролю держави і перебувають у власності олігархів. Це робилося під приводом того, що у приватних руках підприємства працюватимуть ефективніше. Втім, саме ці, вже приватні обленерго, постійно мотивують державу піднімати тарифи, мовляв, для модернізації старих мереж.

 

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