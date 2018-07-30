 Чи безпечно літати по Україні? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.08.2018

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Україна

Чи безпечно літати по Україні? (відео)

Запровадження безвізу з ЄС і поступова стабілізація економіки вплинули на збільшення внутрішніх авіарейсів в Україні. Як втримати цю тенденцію і чи безпечно літати всередині України - у відео DW.

Ukrainische Fluggesellschaft Dniproavia (imago)

Внутрішні авіаперевезення в Україні: ринок росте, ціни не падають

За останні два роки українці значно більше стали літати по країні. За даними міністерства інфраструктури України, у 2017 році кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з попереднім роком майже на третину. Переважна більшість людей подорожує всередині України з наміром далі летіти на міжнародних рейсах. Передусім цим зумовлений  розвиток  ринку внутрішніх перевезень.
 

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Що робити авіапасажирам при скасуванні рейсу

З 25 липня страйкує великий європейський авіаперевізник Ryanair. Що робити, якщо ваш рейс затримали або скасували, і ви при цьому летите в одну з країн Євросоюзу або перебуваєте в одній із них? (25.07.2018)  

Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео)

Замість відпочинку на морському узбережжі - зали очікування в аеропортах. Вже майже місяць через конфлікт українських туроператорів з перевізниками триває туристичний колапс. (04.07.2018)  

Компенсація за затримку літака: як це функціонує в ЄС

Затримки літаків - не рідкість не лише в Україні, але і в Євросоюзі. Але європейські пасажири, які застрягли в аеропорту, можуть отримати компенсацію. Хоча, добитися її через хитрощі авіакомпаній буває дуже непросто. (06.07.2018)  

"Відкрити" небо: Україна розраховує на значне розширення авіасполучення з ЄС

Мінінфраструктури України очікує, що угода про "Відкрите небо" з ЄС буде підписана вже наступного року і дозволить уп’ятеро збільшити кількість авіапасажирів. Інтерес до українського напрямку зростає вже зараз. (06.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чим незручні аеропорти лоукостерів? (15.01.2018)  

Лоукостери: незабаром літатимемо навстоячки? (19.04.2018)  

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Докладно

Ukrainische Fluggesellschaft Dniproavia (imago)

Чи безпечно літати по Україні? (відео)

Ринок внутрішніх авіаперевезень в Україні зростає. Як втримати цю тенденцію і чи безпечно літати по Україні? 

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