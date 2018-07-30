Чи безпечно літати по Україні? (відео)

Запровадження безвізу з ЄС і поступова стабілізація економіки вплинули на збільшення внутрішніх авіарейсів в Україні. Як втримати цю тенденцію і чи безпечно літати всередині України - у відео DW.
За останні два роки українці значно більше стали літати по країні. За даними міністерства інфраструктури України, у 2017 році кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з попереднім роком майже на третину. Переважна більшість людей подорожує всередині України з наміром далі летіти на міжнародних рейсах. Передусім цим зумовлений розвиток ринку внутрішніх перевезень.
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