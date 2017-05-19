 Чиста російська нафта надійде до Білорусі ввечері 2 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Чиста російська нафта надійде до Білорусі ввечері 2 травня

Незабруденена російська нафта надійде на територію Білорусі не раніше вечора 2 травня, а на білоруський нафтопереробний завод "Мозир" чиста нафта надійде 4 травня, повідомив концерн "Белнафтохім".

Нафтопровід Дружба в Білорусі

Нафтопровід "Дружба" в Білорусі

Незабруднена російська нафта, прокачування якої в напрямку Білорусі почалася 29 квітня, надійде на територію республіки не раніше пізнього вечора 2 травня. Про це в понеділок, 30 квітня, повідомив концерн "Белнафтохім". А на білоруський нафтопереробний завод "Мозир" чиста нафта надійде ще пізніше - 4 травня.

"З урахуванням швидкості і графіка руху нафти, а також відстані - 106 кілометрів від станції "Унеча" до кордону (Білорусі. - Ред.) прибуття нафти на білоруську територію очікується не раніше 23:00 2 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 30 квітня якісна нафта знаходяться на 30-му кілометрі шляху від Унечі. Наступним етапом передбачається витіснення неякісної нафти в обсязі близько 50 тисяч тонн з російської ділянки в резервуарний парк "Унеча". З білоруської ділянки від кордону з РФ забруднена нафту в обсязі понад 120 тисяч тонн буде витіснена в резервуарний парк "Мозир". На станцію "Мозир" чиста нафта надійде не раніше 4 травня

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Нагадаємо, що 19 квітня у "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтопроводом з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук в сировині перевищує "в десятки разів граничні показники за стандартом". Через це обидва білоруські нафтопереробні заводи на 50 відсотків скоротили обсяги нафтопереробки. 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії, причиною чого також стало постачання неякісної російської нафти.

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