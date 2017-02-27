Число номінантів на "Оскар" в категорії "найкращий фільм" обмежили

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук (ААК) з 2021 року обмежить число претендентів на головну номінацію при врученні премії "Оскар". Про це в п'ятницю, 12 червня, повідомили в прес-службі організації.

"Починаючи з 94-ї церемонії нагородження в 2021 році, в категорії "найкраща кінокартина" будуть представлені 10 номінантів", - зазначили в академії, додавши, що донедавна їхнє число могло змінюватися від року до року.

Члени академії також отримають можливість цілий рік переглядати претендентів на "Оскар" на спеціальній платформі Academy Screening Rooм. Це нововведення дозволить учасникам голосування детальніше ознайомитися з усіма фільмами, творці яких претендують на нагороди.

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Розширення культурного різноманіття

Крім того, ААК представить простір для обговорення системних змін, які мають статися в таких галузях, як-от кастинг, написання сценарію, виробництво стрічок і режисура, щоб розширити культурне різноманіття, а також доступ до професії для жінок і людей з відмінним від білого кольором шкіри.

Наступна церемонія вручення "Оскарів" має відбутися в лютому 2021 року.

Богині "Оскара" Лайза Міннеллі Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.

Богині "Оскара" Кетрін Гепберн Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).

Богині "Оскара" Вів'єн Лі Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.

Богині "Оскара" С'юзен Гейворд Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.

Богині "Оскара" Сімон Сіньйоре Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".

Богині "Оскара" Елізабет Тейлор Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.

Богині "Оскара" Еллен Берстін Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.

Богині "Оскара" Джейн Фонда Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).

Богині "Оскара" Кейт Вінслет У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).

Богині "Оскара" Меріл Стріп Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.

Богині "Оскара" Брі Ларсон Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната". Автор: Йохен Кюртен

