Число загиблих у Секторі Гази внаслідок сутичок між ісламістами та Ізраїлем зростає

Збройні сутички між бойовиками палестинського ісламістського угруповання "Ісламський джихад" та військовими Ізраїлю тривають. Станом на ранок середи, 13 листопада, палестинськими бойовиками з території Сектора Гази в бік Ізраїлю випущено понад 250 ракет, повідомили в Ізраїлі у штабі армії, пише агенція новин AP.

За даними представників збройних сил держави Ізраїль, переважна більшість випущених палестинцями ракет збита системами протиракетної оборони "Залізний купол". У прикордонних з Сектором Гази районах, зокрема в місті Ашкелон, лунають сирени, котрі попереджають населення про небезпеку з повітря.

Про втрати з ізраїльського боку не повідомляється. Водночас від ракетних ударів зазнали ушкоджень кілька будівель та інфраструктурних об'єктів.

Жертв з палестинського боку побільшало

Крім того, в ніч на 13 листопада внаслідок артилерійських обстрілів та ударів з повітря ізраїльських збройних сил загинули ще восьмеро палестинців. Зазначається, що більшість з них були бойовиками палестинських екстремістських груп. Загалом від початку минулої доби загинули вже 18 палестинців, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, до нового загострення протистояння між Ізраїлем та палестинськими ісламістами призвели точкові операції з ліквідації керівництва "Ісламського джихаду".

Ця організація вважається союзником Ірану, звідки вона отримує фінансування, озброєння та іншу допомогу, нагадує AP.

Нині Єгипет та ООН активізували свої зусилля з метою спонукати сторони протистояння до припинення вогню. В уряді Ізраїлю заявили, що готові до цього, натомість палестинські ісламісти запевнили, що не планують припиняти спроби помститися за смерть свого лідера.