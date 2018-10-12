 Число загиблих внаслідок теракту на мітингу в Афганістані зросло до 22 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Число загиблих внаслідок теракту на мітингу в Афганістані зросло до 22

Кількість загиблих у результаті теракту на передвиборчому мітингу на північному сході Афганістану зросла до щонайменше 22. Поранення отримали 36 людей.

Родичі жертв теракту стоять біля лікарні у провінції Тахар

Родичі жертв теракту стоять біля лікарні у провінції Тахар

Кількість загиблих внаслідок вибуху на передвиборчому мітингу у провінції Тахар на північному сході Афганістану зросла до щонайменше 22, повідомила у неділю, 14 жовтня, місцева влада. У відомстві з охорони здоров'я провінції назвали дещо вищі цифри - 23 загиблих.

Також 36 людей отримали поранення. Більшість із жертв є цивільними, повідомив речник губернатора провінції Мохаммад Джавад Хейрі, передає агенція AFP.

Вибух пролунав 13 жовтня на передвиборчому мітингу кандидатки в депутати парламенту Назіфи Юсуфі Бек. Вибухівка була закладена у мотоцикл, який підірвали неподалік від натовпу.

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У результаті вибуху на передвиборчому мітингу на півночному сході Афганістану загинули 13 людей. Ще понад 30 осіб отримали поранення. (13.10.2018)

Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН. (10.10.2018)

Тим часом у провінції Герат на заході країни 14 жовтня двоє бойовиків напали на офіс іншого кандидата в депутати парламенту. В результаті загинули охоронець та дев'ятирічний хлопчик, ще двоє людей були поранені, повідомив речник губернатора провінції.

За даними незалежної виборчої комісії, щонайменше дев'ятеро кандидатів у депутати парламенту загинули вже під час кампанії. Окрім того, двоє були викрадені, а ще четверо отримали поранення. Вибори до парламенту відбудуться в Афганістані 20 жовтня.

За даними ООН, у 2017 році в Афганістан загинули та були поранені 10 тисяч мирних жителів. Упродовж дев'яти місяців 2018 року внаслідок терактів, збройних сутичок та авіаударів загинули 2798 цивільних.

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