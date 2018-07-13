 Число загиблих внаслідок теракту в Пакистані зросло до 140 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Число загиблих внаслідок теракту в Пакистані зросло до 140

Через підрив смертника у натовпі на передвиборному мітингу в Пакистані, на якому були присутні до тисячі людей, загинули 140 осіб. Поранені близько 200 людей, деякі з них перебувають у критичному стані.

Вибух у Пакистані забрав життя 140 людей

Вибух у Пакистані забрав життя 140 людей

Кількість загиблих внаслідок теракту, скоєного у п'ятницю, 13 липня, у місті Мастунг в пакистанській провінції Балуджистан, зросла до 140 осіб, повідомила місцева влада. Ще близько 200 людей отримали поранення під час теракту, заявив представник регіональної адміністрації Мастунг Шакіль Ахмад, передає агенція dpa.

"Кількість загиблих може зрости ще більше", - сказав представник лікарні Камран Кассі. За його словами, деякі постраждалі перебувають у критичному стані. Терористичні угруповання "Ісламська держава" та пакистанське відгалуження "Талібану" взяли на себе відповідальність за теракт.

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Терористичні акти ісламісти вчиняють під час заходів, що проводяться до парламентських виборів, які відбудуться у Пакистані 25 липня. Теракт у місті Мастунг став одним з найкривавіших за останні роки. (13.07.2018)

Кількість загиблих внаслідок теракту в Пакистані продовжує зростати. Смертник підірвав себе у натовпі на передвиборному мітингу, на якому були присутні до тисячі людей. (13.07.2018)

13 липня смертник підірвав себе на мітингу кандидата в депутати парламенту країни, на якому були присутні до тисячі осіб. За даними місцевих ЗМІ, смертник, на якому було від восьми до десяти кілограмів вибухівки, зміг пробратися у щільний натовп. Внаслідок теракту загинув також і кандидат у депутати Навабзада Раізані.

Востаннє такий масштабний теракт у Пакистані було скоєно у 2014 році. Тоді внаслідок нападу талібів на школу загинули близько 150 людей, здебільшого діти. З 2015 року кількість терактів у країні передусім внаслідок активних дій армії проти ісламістських угруповань суттєво знизилася.

25 липня понад 100 мільйонів виборців у Пакистані обиратимуть нову нижню палату парламенту - Національну асамблею, а також регіональні парламенти. Виборча комісія попросила військових забезпечити охорону виборів та передвиборних заходів. Для цього мають залучити близько 370 тисяч силовиків.

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