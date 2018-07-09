Число жертв стихійного лиха в Японії зросло до щонайменше 199 осіб

Через спричинені рясними опадами повені та зсуви ґрунту на заході Японії загинули вже близько 200 осіб. Десятки людей і досі вважаються зниклими безвісти.
Кількість загиблих зросла до щонайменше 199 осіб унаслідок тривалих сильних злив та спричинених ними повеней і зсувів ґрунтув західній частині Японії. Про це в четвер, 12 липня, повідомили в уряді країни. За словами речника уряду, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Крім того, нині близько 10 тисяч осіб перебувають у тимчасових помешканнях, передає інформагенція AFP.
Наразі тривають масштабні рятувально-пошукові роботи, до яких залучили десятки тисяч людей, у тому числі армію та поліцію, а також сотні одиниць спецтехніки.
Раніше прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував через стихійне лихо запланований на цей тиждень чотириденний закордонний візит. Нинішні повені стали найгіршими в Японії за останні кілька десятків років.
Через повені в Японії загинули вже понад 100 осіб. Через стихійне лихо прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував запланований чотириденний візит. (09.07.2018)
Унаслідок масивних опадів та спричинених ними повеней у західній частині Японії загинуло щонайменше 69 осіб. Місцева влада повідомляє про 45 зниклих безвісти. (08.07.2018)