 Число жертв стихійного лиха в Японії зросло до щонайменше 199 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Число жертв стихійного лиха в Японії зросло до щонайменше 199 осіб

Через спричинені рясними опадами повені та зсуви ґрунту на заході Японії загинули вже близько 200 осіб. Десятки людей і досі вважаються зниклими безвісти.

Японія

Багато будівель зруйнували численні зсуви ґрунту

Кількість загиблих зросла до щонайменше 199 осіб унаслідок тривалих сильних злив та спричинених ними повеней і зсувів ґрунтув західній частині Японії. Про це в четвер, 12 липня, повідомили в уряді країни. За словами речника уряду, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Крім того, нині близько 10 тисяч осіб перебувають у тимчасових помешканнях, передає інформагенція AFP.

Наразі тривають масштабні рятувально-пошукові роботи, до яких залучили десятки тисяч людей, у тому числі армію та поліцію, а також сотні одиниць спецтехніки.

Раніше прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував через стихійне лихо запланований на цей тиждень чотириденний закордонний візит. Нинішні повені стали найгіршими в Японії за останні кілька десятків років.

DW.COM

Повені в Японії забрали життя понад 100 осіб

Через повені в Японії загинули вже понад 100 осіб. Через стихійне лихо прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував запланований чотириденний візит. (09.07.2018)  

Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70

Унаслідок масивних опадів та спричинених ними повеней у західній частині Японії загинуло щонайменше 69 осіб. Місцева влада повідомляє про 45 зниклих безвісти. (08.07.2018)  

В Японії внаслідок сильних злив загинули десятки людей

Негода в Японії забрала життя, за різними даними, від 20 до 46 людей. У країні тривають сильні зливи. (07.07.2018)  

Також за темою

Japan Überschwemmungen

Повені в Японії забрали життя понад 100 осіб 09.07.2018

Через повені в Японії загинули вже понад 100 осіб. Через стихійне лихо прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував запланований чотириденний візит.

Unwetter in Japan

Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70 08.07.2018

Унаслідок масивних опадів та спричинених ними повеней у західній частині Японії загинуло щонайменше 69 осіб. Місцева влада повідомляє про 45 зниклих безвісти.

Frankreich Hochwasser in Paris

У Парижі очікується пік повені 29.01.2018

Рівень води в Сені сягнув максимальних показників. Рятувальні служби зафіксували позначку 5,84 метра вище ординара. Повінь тепер загрожує Нормандії.

Докладно

Ukraine Donezk Lenin Platz Separatisten (picture-alliance/dpa/RIA Novosti/E. Biyatov)

Найманці в "ДНР/ЛНР": чи є шанси на покарання?

ГПУ склала список іноземних найманців на боці "ДНР/ЛНР". Але чи вдасться їх колись притягти до відповідальності? 

Дональд Трамп під час саміту НАТО у Брюсселі, 11 липня 2018 року

"Північний потік-2" і Дамоклів меч санкцій від Трампа

Гострі висловлювання на адресу ФРН з боку Трампа не прогнозують нічого доброго проекту "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  