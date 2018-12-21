 Число жертв обвалу будинку в Магнітогорську зросло до щонайменше 33-ох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Число жертв обвалу будинку в Магнітогорську зросло до щонайменше 33-ох

Рятувальники виявили під завалами будинку в Магнітогорську тіла вже 33 загиблих, з яких шестеро - діти. Доля восьми осіб все ще невідома.

Вибух у Магнітогорську

З-під завалів рятувальники витягли вже 26 тіл загиблих

Число жертв спричиненого вибухом обвалення частини житлового будинку в Магнітогорську зросло. Станом на вечір середи, 2 січня, рятувальники виявили вже тіла 33 загиблих, повідомили агентству "Інтерфакс" у прес-службі міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

"Витягнуто тіло 33-го загиблого, це - чоловік", - зазначили в прес-службі МНС РФ. Раніше у відомстві повідомили про виявлення в числі останніх тіл матері та двох дітей. Таким чином, внаслідок обвалу будинку загинули вже щонайменше шестеро дітей. 

За даними служби, з-під завалів вдалося живими витягнути шістьох людей. Залишається невідомою доля восьми людей. До пошуково-рятувальних робіт 2 січня було залучено майже 1350 осіб та близько 280 одиниць спецтехніки.

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З-під уламків будинку в Челябінській області Росії вже витягли понад 20 загиблих. Доля ще двадцяти мешканців невідома. Рятувальники врятували з-під завалів живого малюка. (02.01.2019)

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинуло троє людей, доля 79 осіб залишається невідомою. (31.12.2018)

За попередніми даними поліції, загоряння сталося через несправність газових балонів, що перебували в транспортному засобі. (02.01.2019)

Після вибуху в житловому будинку в Магнітогорську й досі лишається невідомою доля 35-ти осіб, повідомляють російські ЗМІ. Рятувальники витягли з-під завалів вже семеро людей. (31.12.2018)

Нагадаємо, вранці 31 грудня в Магнітогорську в результаті вибуху обвалився один з під'їздів будинку, в якому було прописано понад 100 осіб. За інформацією МНС РФ, 35 квартир зруйновані повністю, ще 10 - частково. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Пріоритетною версією слідчих поки що є "вибух побутового газу".

Роботу рятувальників ускладнюють досить низькі температури. За даними місцевих ЗМІ, температура повітря вранці 2 січня опускалася до мінус 20 градусів.

Напередодні рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку живого малюка. Повідомляється, що 11-місячого хлопчика врятувало те, що він був тепло закутаний і лежав у ліжечку. Дитина зазнала тяжких травм, тож її доправили до лікарні.

Слідчий комітет Росії каже, що залучив до розслідування катастрофи близько сотні криміналістів. Магнітогорськ відвідав президент РФ Володимир Путін. 

2 січня в Челябінській області - день жалоби за загиблими.

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