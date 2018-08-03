 Число жертв землетрусу на острові Ломбок зросло до 227 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Число жертв землетрусу на острові Ломбок зросло до 227 осіб

Підтверджена кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок продовжує зростати. 9 серпня острів струсонув афтершок магнітудою 5,9.

Афтершок призвів до нових руйнувань на острові Ломбок

Афтершок призвів до нових руйнувань на острові Ломбок

В індонезійській національній службі боротьби з наслідками катастроф у четвер, 9 серпня, підтвердили загибель від землетрусу на курортному острові Ломбок 227 осіб. За словами речника служби, ці дані ще звірять з інформацією інших відомств, повідомляє агентство dpa. 

Очікується, що кількість загиблих зросте. В армії, яка бере участь в пошуково-рятувальних роботах, повідомляють про значно вищі цифри - 381 загиблого. Утім, для підтвердження загибелі потрібні ім'я, вік, стать та адреса жертви.

Афтершоки тривають

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку. За оцінкою Геологічної служби США (USGS), його магнітуда становила 5,9. Афтершок призвів до нового обвалу будівель. Кореспондент інформагенції AFP повідомив про паніку серед людей, які перебували на півночі острова в тимчасовому таборі для постраждалих від землетрусу, що стався у неділю.

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Рятувальники евакуювали 540 альпіністів та туристів з вулкана Рінджані в Індонезії, які опинились в пастці через землетрус та зсуви. Серед врятованих - близько 200 іноземців. (31.07.2018)

Майже півтори тисячі осіб дістали травми, 156 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки, а 131 особа загинула внаслідок землетрусу поблизу острова Ломбок в Інонезії. (08.08.2018)

Загалом після недільного землетрусу острів відчув близько 350 афтершоків, але більшість із них були слабкими.

Нагадаємо, увечері неділі, 5 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява.

Недільний землетрус став вже другим за останні два тижні на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок катастрофи тоді загинули 17 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

 

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