 Число жертв збройних нападів на заході Нігерії зросло до 130 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Число жертв збройних нападів на заході Нігерії зросло до 130

Унаслідок серії збройних нападів в штаті Кадуна в західноафриканській країні Нігерія, скоєних минулого тижня, загинули вже 130 людей.

Нігерія

Напади було скоєно саме під час підготовки до президентських виборів у Нігерії

Скоєні минулого тижня напади озброєних загонів на розташовані в західному штаті Нігерії Кадуна поселення призвели до загибелі 130 осіб. Оновлену кількість загиблих оприлюднили у вівторок, 19 лютого, представники влади штату Кадуна, передає інформагенція Reuters.

Досі влада штату повідомляла про 66 загиблих та десятки поранених унаслідок нападів. Так само керівництво штату пообіцяло надати тимчасовий притулок усім жителям сіл, що зазнали нападу, які через страх за своє життя бояться повернутися додому, інформує агенція новин KNA.

DW.COM

Унаслідок нападу озброєних бандитів на село в Нігерії загинули 45 людей. (06.05.2018)

Президентські та парламентські вибори в Нігерії відклали. Нове голосування призначене на 23 лютого. (16.02.2019)

На півдні штату Кадуна нерідко доходить до конфліктів між фермерами та пастухами худоби, котрі ведуть боротьбу за придатні до обробітку й випасу свійських тварин землі. Таких земель щороку стає дедалі менше.

Атаку було скоєно минулої п'ятниці, за день до намічених на минулі вихідні президентських виборів. Поки що причини нападу незрозумілі. Тим часом через проблеми з логістикою вибори глави держави в Нігерії перенесли на 23 лютого.

Головними кандидатами на цей пост вважаються чинний 76-річний президент Мухаммаду Бухарі і 72-річний мільйонер Атіка Абубакар від найбільшої опозиційної партії, нагадує KNA.

Також за темою

Nigeria - Gewalt zwischen Hirten und Bauern

У центрі Нігерії виявили тіла понад 80-ти людей 25.06.2018

За даними поліції, загиблі є жертвами сутичок між селянами та скотарями-кочовниками.

Jemen Krieg | Aden, Kämpfe

Подвійний теракт на півдні Ємену: є загиблі та поранені 24.02.2018

Терористи-смертники підірвали два автомобілі в місті Аден на півдні Ємену. Місцеві медики повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих військових та поранених серед цивільних унаслідок нападу.

Реклама

Докладно

Анабель Ернандес

Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям

Анабель Ернандес стала першою жінкою-лауреаткою премії DW "За свободу слова".  

На фермі під Львовом вирощують равликів

Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті

Попри складну економічну ситуацію в Україні, розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  