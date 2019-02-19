Число жертв збройних нападів на заході Нігерії зросло до 130

Скоєні минулого тижня напади озброєних загонів на розташовані в західному штаті Нігерії Кадуна поселення призвели до загибелі 130 осіб. Оновлену кількість загиблих оприлюднили у вівторок, 19 лютого, представники влади штату Кадуна, передає інформагенція Reuters.

Досі влада штату повідомляла про 66 загиблих та десятки поранених унаслідок нападів. Так само керівництво штату пообіцяло надати тимчасовий притулок усім жителям сіл, що зазнали нападу, які через страх за своє життя бояться повернутися додому, інформує агенція новин KNA.

На півдні штату Кадуна нерідко доходить до конфліктів між фермерами та пастухами худоби, котрі ведуть боротьбу за придатні до обробітку й випасу свійських тварин землі. Таких земель щороку стає дедалі менше.

Атаку було скоєно минулої п'ятниці, за день до намічених на минулі вихідні президентських виборів. Поки що причини нападу незрозумілі. Тим часом через проблеми з логістикою вибори глави держави в Нігерії перенесли на 23 лютого.

Головними кандидатами на цей пост вважаються чинний 76-річний президент Мухаммаду Бухарі і 72-річний мільйонер Атіка Абубакар від найбільшої опозиційної партії, нагадує KNA.