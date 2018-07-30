 Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве

Чинний президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва отримав підтримку 50,8 відсотків виборців. Опозиція назвала підсумки президентських виборів сфальшованими.

Еммерсон Мнангагва переміг на виборах

Еммерсон Мнангагва переміг на виборах

Переможцем президентських виборів в Зімбабве оголошений чинний глава держави Еммерсон Мнангагва. За повідомленням виборчої комісії Зімбабве у п'ятницю, 3 серпня, він отримав підтримку 50,8 відсотків виборців. Лідер опозиції Зімбабве Нельсон Чаміса, котрий очолює партію "Рух за демократичні зміни", отримав 44,3 відсотків голосів, інформує агенція AFP. Явка виборців становила понад 80 відсотків в більшості з провінцій країни.

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Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса. (30.07.2018)

Правлячий "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" отримав більшість місць у парламенті країни. Партія має шанс здобути дві третини мандатів, підрахунок голосів триває. (01.08.2018)

Речник "Руху за демократичні зміни" Морган Комічі назвав оголошені виборчкомом попередні результати "фальшивими". За його словами, партія не визнає результатів виборів і буде оскаржувати їх у суді.

Нагадаємо, що у Зімбабве 30 липня відбулися перші з 1980 року вільні президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, правляча партія "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ) отримала більше половини місць у парламенті.

Опозиція Зімбабве 1 серпня вийшла на масові акції протесту. Поліція вивела на вулиці броньовану техніку і застосувала сльозогінний газ. Повідомляється, що щонайменше шестеро осіб загинули внаслідок сутичок між протестувальниками і силовиками у столиці Зімбабве місті Хараре.

 

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