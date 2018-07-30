Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве

Переможцем президентських виборів в Зімбабве оголошений чинний глава держави Еммерсон Мнангагва. За повідомленням виборчої комісії Зімбабве у п'ятницю, 3 серпня, він отримав підтримку 50,8 відсотків виборців. Лідер опозиції Зімбабве Нельсон Чаміса, котрий очолює партію "Рух за демократичні зміни", отримав 44,3 відсотків голосів, інформує агенція AFP. Явка виборців становила понад 80 відсотків в більшості з провінцій країни.

Речник "Руху за демократичні зміни" Морган Комічі назвав оголошені виборчкомом попередні результати "фальшивими". За його словами, партія не визнає результатів виборів і буде оскаржувати їх у суді.

Нагадаємо, що у Зімбабве 30 липня відбулися перші з 1980 року вільні президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, правляча партія "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ) отримала більше половини місць у парламенті.

Опозиція Зімбабве 1 серпня вийшла на масові акції протесту. Поліція вивела на вулиці броньовану техніку і застосувала сльозогінний газ. Повідомляється, що щонайменше шестеро осіб загинули внаслідок сутичок між протестувальниками і силовиками у столиці Зімбабве місті Хараре.