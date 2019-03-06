Чим займатиметься антикорупційний суд після декриміналізації незаконного збагачення?

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) у четвер, 7 березня, оголосила 39 переможців конкурсу до Вищого антикорупційного суду. З них половина - колишні судді, інші - адвокати та науковці.

Україна отримає Антикорупційний суд до виборів?

Середній вік переможців - 30-39 років. 40 відсотків - жінки. Найбільше переможців з Полтавської та Харківської областей. З відібраних за рейтинговим списком кандидатів 27 працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, 12 - суддями апеляційної палати цього суду. "Ми вже передали до Вищої ради правосуддя (ВРП) повні пакети документів щодо переможців на посади суддів Вищого антикорупційного суду", - сказав DW голова ВККСУ Сергій Козьяков. За його словами, у ВРП є певний час на вивчення матеріалів та ухвалення рішення, а це "точно не менше десяти днів".

ВРП ухвалює остаточне рішення щодо кандидатів, а потім подає на підпис президенту список претендентів на посади суддів Вищого антикорсуду. "Документи будуть передані президенту на підпис, відтак - видання ним указу. Скільки для цього потрібно часу? Нам так видається, що президент захоче видати указ до голосування у першому турі", - припускає Козьяков.

Він зазначив, що приміщення для роботи Вищого антикорупційного суду вже є, як і виконуючий обов’язки керівника апарату цього суду. Після остаточного затвердження президентом складу суду усі відібрані служителі Феміди проходитимуть тритижневий тренінг у Школі суддів, де слухатимуть лекції кращих світових фахівців з боротьби з корупцією. І лише після цього зможуть приступити до слухання перших справ.

Робота буде

Однак чи буде їм що слухати? Адже нещодавно Конституційний суд визнав неконституційними законодавчі положення про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Через фактичне скасування відповідної статті Кримінального кодексу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) змушене закрити 65 кримінальних проваджень у частині незаконного збагачення. Зокрема, детективи НАБУ вже закрили справи щодо незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень міського бюджету, та ще низки чиновників і суддів.

Заступник голови ВККС Станіслав Щотка впевнений, що суддям Вищого антикорупційного суду роботи не забракне. Адже туди спрямовуватимуть справи - за підсудністю - за 19-ма статтями Кримінального кодексу України. І вилучення з цього переліку одного пункту не залишить суддів без роботи, вважає член ВККС. "Звичайно, займатися цьому суду буде чим. Також бачимо, що й у президента, і в інших суб’єктів законодавчої ініціативи є бажання цю ситуацію з незаконним збагаченням виправити", - пояснив Станіслав Щотка.

Конкурс для Конституційного суду

Експерт із судової реформи Реанімаційного пакету реформ, член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков відзначає, що конкурс з відбору суддів до Вищого антикорупційного суду вдався краще, ніж конкурс до Верховного суду, оскільки в ньому брала участь Громадська рада міжнародних експертів.

На думку Жернакова, завдяки міжнародним експертам у переважній більшості вдалося заблокувати участь у конкурсі до Антикорупційного суду недоброчесних кандидатів. "Попри все є кілька сумнівних кандидатів. Зокрема, суддя Майдану Білоус, якого не зрозуміло, чому "пропустила" Рада міжнародних експертів. Утім, двоє-троє сумнівних суддів з 39-и, це не 16 недоброчесних з 78-и, як було у першому конкурсі до Верховного суду", - вважає Жернаков.

При цьому він зауважує, що Україні потрібно перезапустити Конституційний суд (КС), переобравши суддів на відкритому прозорому конкурсі, подібному до того, який проводився для створення Вищого антикорупційного суду. Оскільки після останнього рішення КС про декриміналізацію статті про незаконне збагачення вся антикорупційна реформа в Україні може бути нівельована, переконаний експерт.