Чилі не проводитиме Кліматичну конференцію ООН через протести

Глава Чилі Себастьян Піньєра оголосив у середу, 30 жовтня, про відмову від проведення у країні Кліматичної конференції ООН, запланованої на грудень цього року, та саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що мав відбутися у листопаді. Причиною такого рішення президент назвав масові акції протесту, що охопили країну.

"Враховуючи складні обставини, у яких наша країна знаходиться в останні тижні, наш уряд вирішив не приймати саміт АТЕС у листопаді та COP25 (Кліматичну конференцію ООН. - Ред.) у грудні", - заявив Піньера під час спілкування з пресою в урядовому палаці.

Протести охопили Чилі 18 жовтня через підвищення тарифів на проїзд у метро в столиці країни Сантьяго. Попри те, що уряд майже одразу відмовився від заплановаго підвищення, це не зупинило демонстрації, що подекуди набували насильницького характеру чи призводили до мародерства. Внаслідок сутичок протестувальників із поліцією та пожеж загинули щонайменше 20 людей, більше однієї тисячі осіб отримали травми.

Альтернатива і Грета

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вже оголосив про початок пошуку альтернативного місця проведення Кліматичної конференції. При цьому Чилі може залишитися формальним господарем цьогорічної конференції, навіть якщо вона проходитиме поза межами країни, додав Гутерріш.

Про свою готовність прийняти цьогорічну конференцію у Бонні, вже заявили в уряді німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Місто вже приймало Міжнародну кліматичну конференцію ООН у листопаді 2017 року.

Перенесення конференції також ускладнило плани й шведській екологічній активістці Греті Тунберг. У серпні вона здійснила подорож Атлантичним океаном на вітрильнику, аби виступити на конференції ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку, відвідати акції протесту у США та Канаді та після цього взяти участь у Кліматичній конференції ООН у Чилі. Тунберг, що принципово не подорожує літаками через високі викиди вуглецю, повідомила, що тепер чекає на інформацію щодо подальшої долі конференції, аби продовжити свою подорож.