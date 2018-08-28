Чийгоз: Балух дуже погано почувається

Володимир Балух, який голодує вже 167 днів в ув'язненні у Криму, дуже погано почувається. Про це в суботу, 1 вересня, повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"Мені вночі повідомили, що Володимир Балух дуже погано себе почуває. Також сказали, що його хочуть відправити на яму (карцер. - Ред.)", - написав Чийгоз у Facebook. Балух перебуває в загальній камері слідчого ізолятора Сімферополя.

Нагадаємо, що 30 серпня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням поінформувати її про стан здоров'я українських політв'язнів із наданням підтверджувальних медичних документів. "109 днів голодує Олег Сенцов. 165 - Володимир Балух. Стан їхнього здоров'я вже надкритичний", - написала тоді Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. У 2017 році Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. У липні 2018 року його засудили за сукупністю двох кримінальних справ до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень).

Оголошуючи вирок, суддя заявила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами". Захист Балуха і правозахисники переконані, що він став жертвою політичних переслідувань через свою проукраїнську позицію.