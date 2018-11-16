 Чехія обмежила рейси російських авіакомпаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

Чехія обмежила рейси російських авіакомпаній

Чеська влада незадоволена умовами транссибірських маршрутів, погоджених Москвою для авіаперевізника Czech Airlines. Сторони однак домовились дозволити перельоти до 7 липня.

Російські авіакомпанії скасовують польоти до Чехії

Російські авіакомпанії скасовують польоти до Чехії

Чехія обмежила рейси російських авіакомпаній. Причиною обмеження польотів стало невдоволення Праги умовами транссибірських маршрутів, погоджених Москвою для національного перевізника Czech Airlines, повідомило міністерство транспорту Чехії. У вівторок, 2 липня, авіакомпанії "Аерофлот" і "Уральські авіалінії" скасували рейси до Праги, а авіакомпанія "Победа" - в Карлові Вари.

Між тим вранці 2 липня міністерство транспорту РФ видало дозвіл на польоти Czech Airlines до 7 липня. Відразу після цього чеське міністерство почало взаємну процедуру щодо російських авіаперевізників, тому польоти також будуть дозволені до 7 липня.

"Чеська сторона не намагається блокувати повітряне сполучення між двома країнами, але вона повинна захищати законні інтереси своїх авіаперевізників", - йдеться у повідомленні чеського міністерства.

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Грузинські авіакомпанії мають гарантувати достатній рівень авіаційної безпеки, а також сплатити заборгованість за аеронавігаційну діяльність, повідомило міністерство транспорту Росії. (22.06.2019)

Жінка заснула під час польоту і прокинулася в порожньому літаку на стоянці. Їй вдалося привернути увагу працівника аеропорту за допомогою ліхтарика. (24.06.2019)

Повідомляється, що "Аерофлот" вже скасував чотири рейси з шести, а "Победа" - усі рейси до Карлових Вар, куди компанія здійснювала перельоти по вівторках та четвергах.

Пізніше того ж дня "Уральські авіалінії" повідомили про відновлення польотів. "Нам дозволили польоти до Чехії. Рейси вилітають. Ми літаємо тільки в Прагу", - повідомив гендиректор авіакомпанії Сергій Скуратов, передає агенція ТАСС.

В міністерстві транспорту РФ заявили, що дії чеської влади порушують угоду про повітряне сполучення між двома країнами. "Триває переговорний процес між російською та чеською авіавладою. В мінтрансі очікують, що питання буде вирішене в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні мінтрансу РФ.

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