Чехія обмежила рейси російських авіакомпаній. Причиною обмеження польотів стало невдоволення Праги умовами транссибірських маршрутів, погоджених Москвою для національного перевізника Czech Airlines, повідомило міністерство транспорту Чехії. У вівторок, 2 липня, авіакомпанії "Аерофлот" і "Уральські авіалінії" скасували рейси до Праги, а авіакомпанія "Победа" - в Карлові Вари.

Між тим вранці 2 липня міністерство транспорту РФ видало дозвіл на польоти Czech Airlines до 7 липня. Відразу після цього чеське міністерство почало взаємну процедуру щодо російських авіаперевізників, тому польоти також будуть дозволені до 7 липня.

"Чеська сторона не намагається блокувати повітряне сполучення між двома країнами, але вона повинна захищати законні інтереси своїх авіаперевізників", - йдеться у повідомленні чеського міністерства.

Повідомляється, що "Аерофлот" вже скасував чотири рейси з шести, а "Победа" - усі рейси до Карлових Вар, куди компанія здійснювала перельоти по вівторках та четвергах.

Пізніше того ж дня "Уральські авіалінії" повідомили про відновлення польотів. "Нам дозволили польоти до Чехії. Рейси вилітають. Ми літаємо тільки в Прагу", - повідомив гендиректор авіакомпанії Сергій Скуратов, передає агенція ТАСС.

В міністерстві транспорту РФ заявили, що дії чеської влади порушують угоду про повітряне сполучення між двома країнами. "Триває переговорний процес між російською та чеською авіавладою. В мінтрансі очікують, що питання буде вирішене в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні мінтрансу РФ.