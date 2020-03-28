 Чехія висилає з країни двох російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

Чехія висилає з країни двох російських дипломатів

Співробітник посольства РФ поширив неправдиву інформацію про заплановані напади на чеських політиків, тож Чехія висилає двох дипломатів, повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш. Росія може відповісти симетрично.

Чеський прем'єр Андрій Бабіш

Чеський прем'єр Андрій Бабіш

Чехія висилає двох російських дипломатів, повідомили в п'ятницю, 5 червня, прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш і очільник МЗС країни Томаш Петржічек. "Два співробітники російського посольства оголошені "персонами нон грата", - заявив Бабіш, цитує агенція "Інтерфакс".

За його словами, згідно з даними чеської Служби безпеки та інформації, один зі співробітників російського посольства поширив неправдиву інформацію про заплановані напади на чеських політиків. "Це викликало ускладнення в чесько-російських відносинах і завдало шкоди доброму імені Російської Федерації в Чеській республіці. Ми є суверенною державою, і такі дії є неприйнятними", - сказав прем'єр.

Як повідомив Томаш Петржічек, чеська сторона намагалася врегулювати цю ситуацію дипломатичним шляхом та неодноразово спілкувалася з посольством Росії. "Але дипломатичне рішення було неможливе, Російська Федерація не надала нам іншого варіанту. Після ретельного розгляду ситуації ми приступаємо до висилки дипломатичних представників", - зазначив він.

Скандал може бути пов'заний з "рициновою справою"

Чеське радіо припустило, що рішення про висилку російських дипломатів пов'язане з так званою "рициновою справою". Раніше чеські ЗМІ повідомляли, що в країну по дипломатичному паспорту нібито прибув громадянин Росії з отрутою рицин. Москва назвала це "журналістською качкою", однак глава чеського МЗС підтвердив приїзд дипломата. Від коментарів щодо того, чи була виявлена у російського дипломата отрута, чеський міністр відмовився.

РФ може відповісти аналогічно

Москва хоче симетрично відповісти на висилку російських дипломатів. "МЗС РФ має всі підстави для симетричного рішення", - заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, додавши, що принцип взаємності в подібних випадках ніхто не скасовував.

Разом з тим Слуцький вважає, що "не варто поспішати і піддаватися провокаціям", зазначивши, що це його особиста думка.

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