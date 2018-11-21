Чеський парламент не зміг відправити прем'єра Бабіша у відставку

Чеський парламент у п'ятницю, 23 листопада, не зміг проголосувати за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Опозиція, яка ініціювала голосування, не змогла зібрати необхідний 101 голос - за висловлення недовіри проголосували лише 92 депутати, передає агенція Reuters. Цей результат був очікуваним після того, як партнери політсили Бабіша ANO - соціал-демократи та комуністи - раніше цього тижня відмовилися голосувати разом з опозицією.

Бабішу закидають участь у корупційних схемах, сам політик та бізнесмен це спростовує. Приводом до обурення стало інтерв'ю із сином Бабіша, опубліковане порталом Seznamzpravy.cz, в якому той заявив, що його спеціально викрали і переховували в анексованому Росією Криму люди його батька. За його словами, це було зроблено, щоб він не міг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС. Ці гроші близько десяти років тому були витрачені на спорудження готелю у Середньочеському краї. Ця справа отримала назву "Справа гнізда лелеки". Бабіш неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що його син психічно хворий. Після оприлюднення інтерв'ю із сином Бабіша в Празі пройшли масові протести з вимогою відставки прем'єра.

"Журналісти цькували мене як дикого звіра, як злочинця, який нібито викрав свого сина", - заявив Бабіш під час промови у парламенті перед голосуванням щодо вотуму недовіри, цитує агенція dpa.

Мільярдер Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Через "Справу гнізда лелеки" він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів.