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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чернігівська область".
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"Там не було вікон, тому багато хто задихався". Близько 130 людей майже місяць жили в невеликому підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. За це час 12 з них померли. Ті, хто вижив, розповідають, що в підвал їх загнали російські воєнні і не давали звідти вийти.