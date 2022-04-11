Чернігівська область

Як українці місяць жили в підвалі в Ягідному на Чернігівщині (11.04.2022)

"Там не було вікон, тому багато хто задихався". Близько 130 людей майже місяць жили в невеликому підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. За це час 12 з них померли. Ті, хто вижив, розповідають, що в підвал їх загнали російські воєнні і не давали звідти вийти.