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Чернігівська область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чернігівська область".

Чернігівська область - область у північно-східній частині України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці місяць жили в підвалі в Ягідному на Чернігівщині (11.04.2022) 11.04.2022

"Там не було вікон, тому багато хто задихався". Близько 130 людей майже місяць жили в невеликому підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. За це час 12 з них померли. Ті, хто вижив, розповідають, що в підвал їх загнали російські воєнні і не давали звідти вийти.
За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО 02.04.2022

Список пошкоджених війною в Україні об'єктів містить 29 релігійних споруд, 16 історичних місць, чотири музеї і чотири пам'ятники, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, список неповний, визнають у самій організації.
У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом

У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом 23.03.2022

Росіяни розбомбили міст через Десну, через який у Чернігів завозили гумдопомогу. Місцева влада запевняє, що харчові продукти надходитимуть у місто й надалі іншими шляхами.
На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих

На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих 07.12.2021

13 людей загинули внаслідок ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки у Чернігівській області в Україні.
Коронавірус в Україні: ще три області вийдуть з червоної зони

Коронавірус в Україні: ще три області вийдуть з "червоної" зони 05.05.2021

Уже з 6 травня Харківська й Хмельницька області перейдуть у "жовтий" рівень епіднебезпеки, а Чернігівська - в "помаранчевий".
Олег Ляшко програв довибори кандидату від Слуги народу

Олег Ляшко програв довибори кандидату від "Слуги народу" 28.10.2020

Олег Ляшко програв довибори до Верховної Ради України в окрузі №208 у Чернігівській області кандидату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку. За Гунька проголосували 34,1 відсотка, а за Ляшка - 31,78 відсотка виборців.
Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні

Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні 16.09.2020

На Чернігівщині навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі прочан-хасидів, котрі не полишають спроб потрапити в Україну. Ще 50 прочан намагаються перейти кордон на Волині, повідомили в ДПСУ.
Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею вбивство

Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею "вбивство" 25.08.2020

За попередніми даними, у військовому гуртожитку в селищі Десна вибухнула граната РГД-5. Унаслідок вибуху загинув один військовий. Українська поліція відкрила справу за статтею "вбивство"
Виборчу комісію в суперечливому окрузі в Прилуках розпустили на тлі сутичок

Виборчу комісію в суперечливому окрузі в Прилуках розпустили на тлі сутичок 16.08.2019

У ЦВК вирішили припинити повноваження виборчої комісії на окрузі в Прилуках у Чернігівській області та перебрали її повноваження на себе.
Україна відкрила небо над Ічнею після ліквідації пожежі

Україна відкрила небо над Ічнею після ліквідації пожежі 25.10.2018

За даними повітряного регулятора, вибухи на складах боєприпасів в Ічні на Чернігівщині не призвели до порушень аеротрафіку.
Пожежу на арсеналі біля Ічні повністю ліквідували

Пожежу на арсеналі біля Ічні повністю ліквідували 24.10.2018

У Чернігівській області остаточно ліквідували пожежу на арсеналі біля Ічні. В Ічнянському районі відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення. Жителям дозволили повертатися до своїх домівок.

Вінницька область лідирує у рейтингу доступності бізнесу

Вінницька область лідирує у рейтингу доступності бізнесу 11.10.2018

Вінницька область очолила рейтинг "Regional Doing Business 2018" за легкістю ведення підприємницької діяльності. Також інвестиційний клімат покращився для бізнесу ще в кількох регіонах.
Міноборони заявило про ліквідацію пожежі на арсеналі під Ічнею

Міноборони заявило про ліквідацію пожежі на арсеналі під Ічнею 11.10.2018

Пожежу на арсеналі біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідовано. Поодинокі вибухи на тліючих майданчиках не несуть загрози, повідомили в міністерстві оборони України.
Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії

Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії 09.10.2018

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів.
Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки

Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки 09.10.2018

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків?
Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу 09.10.2018

На території арсеналу в Ічні Чернігівської області стався вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники евакуювали близько 10 тисяч людей. Військова прокуратура порушила справу.